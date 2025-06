Makoke confiesa qué ocurrió con el ramo que Marta López le dio en su boda: «No sé si reír o llorar»

El pasado viernes 27 de junio, Marta López contrajo matrimonio con su pareja en un enlace al que acudieron más de 400 personas. Un encuentro que tuvo lugar en Madrid y donde no faltaron rostros conocidos por la esfera pública española. De hecho, Makoke fue una de las invitadas que no dudó en celebrar el gran día de la colaboradora televisiva. Eso sí, lo que la ex superviviente nunca se llegó a imaginar fue que López le regalaría su ramo de novia. Un gesto muy bonito que, tal y como ella misma ha contado, nunca vio venir. Por ello, agradecida, ha acudido a Fiesta para hablar de lo vivido.

Makoke acudió al programa de Telecinco para hablar un poco sobre la boda de Marta López. De esta manera, entre tema y tema, la colaboradora sorprendió a todos al confesar que no sabía qué había sucedido con el ramo de novia. Pues, al parecer, se lo robaron. «No sé si reír o llorar», comenzó diciendo. Un testimonio que era escuchado por todos los colaboradores presentes en el plató. «Marta me dio el ramo, estoy súper contenta, fue un momento precioso. No me lo esperaba, pusieron la canción de Amiga mía (de Alejandro Sanz), se vino a por mí y no me lo esperaba para nada», explicó.

Sin embargo, aunque le hubiese encantado guardar para el recuerdo el ramo de novia, no pudo ser. «El ramo no lo tengo yo. No sé lo que ha pasado. Yo dejé el ramo en la mesa, me voy a bailar y cuando decido irme a mi casa, voy a cogerlo y está la mesa quitada, está el bolso y el ramo no aparece por ningún lado. Me vuelvo loca y me pongo a buscar», explica la colaboradora.

La teoría de Makoke es que lo sucedido fue el resultado de una confusión por parte de los trabajadores. Pues, al parecer, los centros de mesa también tenían margaritas. Unas flores muy parecidas a las del ramo de la novia. «Quiero pensar que eso fue así», dijo. «Piensa mal y acertarás», comentó la presentadora del formato, Emma García.

Makoke, en ‘Fiesta’: «Por favor, pensáis muy mal»

«El problema de esto es que da mal fario», agregó la comunicadora con humor. Unas palabras con las que quiso bromear con la próxima boda de Makoke. «No, Emma. No me digas eso, por favor», le respondió la colaboradora. Lejos de quedar ahí, los colaboradores del programa le comentaron que, a lo mejor, el ramo podría estar siendo vendido por Internet en alguna página.

Ante ello, y cansada de algunos comentarios, Makoke se mostró muy contundente. «Por favor, pensáis muy mal», señaló. «¿Crees que el ramo está ahora en un sitio donde se puede vender? ¿Podéis, por favor, echar un vistazo?», le preguntó la presentadora al equipo de Fiesta. «Porque si hay que comprarle a Makoke el ramo, se le compra», agregó con humor.