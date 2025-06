No es ningún secreto que, inevitablemente, Jesulín de Ubrique se ha convertido en noticia tras la emisión de Anatomía de…, el programa presentado por Mamen Mendizábal. El pasado domingo 29 de junio, los espectadores de laSexta pudieron ser testigos de cómo se decidió centrarse en la figura del diestro y de todos los hechos históricos que protagonizó a lo largo de su trayectoria profesional. Uno de los momentos más impactantes, de hecho, fue la celebración de una corrida de toros en 1994 cuya entrada era gratuita y exclusivamente para mujeres. Pero no todo queda ahí, ya que si hay un instante que marcó un antes y un después en muchos aspectos fue el que tuvo lugar en el programa Queremos Saber, presentado por Mercedes Milá, allá por 1993. En un momento dado, el gaditano no dudó en bajarse los pantalones en directo. Algo que dejó completamente descolocada y sin palabras a la audiencia.

«Con permiso de Mercedes, me voy a bajar un momento los pantalones y les voy a demostrar a ustedes los trucos que no tengo», aseguró Jesulín de Ubrique, tirando de ironía. Fue entonces cuando decidió mostrar las cicatrices de sus muslos, fruto de las cornadas que había recibido a lo largo de su trayectoria profesional. En esas imágenes recuperadas por el equipo de Anatomía de… podíamos ver al actual marido de María José Campanario diciendo lo siguiente: «Ya creo que no me queda nada más por enseñar». Irma Soriano, en esta entrega del programa presentado por Mamen Mendizábal, recordó cómo vivieron ese momento: «Mercedes se reía porque ella ofrecía espectáculo, y él era el espectáculo». Por si fuera poco, Maripaz Vega quiso ir mucho más allá a la hora de dar su opinión sobre el gesto de Jesulín de Ubrique en el programa presentado por Mercedes Milá: «No era raro, sólo enseñó las cicatrices».

Lo que nadie esperaba es que Anatomía de… fuese a dar a conocer el secreto mejor guardado de ese icónico momento que marcó un antes y un después en la trayectoria del torero de Ubrique (Cádiz). Al parecer, este momento tan icónico de la televisión de la década de los 90 fue producto de algo previamente pactado.

El encargado de desvelar toda la verdad sobre esta bajada de pantalones en directo ha sido el periodista Juan Sanguino. Durante su intervención en el reportaje, quiso dar a conocer impactantes informaciones sobre este suceso que marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Jesulín de Ubrique: «Su apoderado, Manuel Morilla, pidió a un espontáneo que hiciera esa pregunta».

Recordemos que la cuestión en sí era querer saber si «había algún truco» en su manera de torear: «Fue para conseguir ese momentazo en televisión». Lejos de que todo quede ahí, el periodista no dudó en ir mucho más allá: «Al día siguiente en España no se hablaba de otra cosa». Y añadió: «Le acusaron de tener trucos toreando, pero tenía una gran técnica», reconoció.