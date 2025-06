Hace tan solo unos meses, el nombre de Claudia Bavel salió a la palestra como consecuencia de que se hizo pública su presunta vinculación con Iker Casillas. Pero no todo quedó ahí, ya que Joaquín Sánchez, ex jugador del Real Betis Balompié, también se vio involucrado en esta historia. Hace tan solo unos días, Claudia Bavel volvió a estar en el ojo del huracán. ¿El motivo? Durante su participación en una entrega de TardeAR, la joven quiso compartir algunos de los mensajes que intercambió con Lamine Yamal. Todo comenzó cuando el jugador del F.C. Barcelona llegó a decir que no tuvo un encuentro con la creadora de contenido porque «él no quiso», insinuando que era ella la que realmente le estaba buscando. Algo que ella quiso desmentir en el programa de Telecinco, mostrando conversaciones donde se evidenciaba todo lo contrario. Ella siempre tuvo claro que no quería tener nada con Lamine Yamal al ser menor de edad.

Lejos de que todo quede ahí, la creadora de contenido de OnlyFans vuelve a ser noticia. En esta ocasión, por una información que ha dado a conocer Javier de Hoyos en la revista Pronto. Según la información que le ha llegado a través de un ex de Claudia Bavel, supuestamente, el actor Miguel Ángel Silvestre trató de ligar con ella. Como no podía ser de otra manera, y para tratar de salir de dudas, el ex colaborador de La familia de la tele y actual presentador de D Corazón no dudó un solo segundo ponerse en contacto con la joven. Ella no tuvo reparos a la hora de tirar de sinceridad a la hora de confirmar el intento de acercamiento por parte de Miguel Ángel Silvestre: «Me escribía por Instagram. Entiendo que, cuando empezó a hacerlo, estaba soltero», quiso explicar la influencer al periodista.

Según Claudia Bavel, el reconocido actor que hizo historia con su papel de El Duque en Sin tetas no hay paraíso «no deja nada registrado en los mensajes privados», comenzó diciendo. Por si fuera poco, añadió algo más: «Te escribe por medio de ‘fotos bomba’, fotografías en las que puedes enviar una foto o un texto escrito que duran un tiempo determinado, se autodestruyen y no queda rastro».

Lejos de que todo quede ahí, tirando de esa sinceridad que tantísimo le ha caracterizado en cada información que ha confirmado, la creadora de contenido en OnlyFans no dudó en aprovechar la ocasión para aclarar algo: «No hemos llegado a quedar nunca porque no se dio el caso. En el momento en el que me escribió yo tenía una relación». Eso sí, quiso asegurar algo: «Él era muy claro con sus intenciones, es un chico que me parece sexy y simpático».