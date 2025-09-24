El mejor restaurante de carretera de la Nacional II está en Zaragoza y arrasa con un menú de 14 euros

Una cosa maravillosa de Aragón es que en cada esquina tiene un restaurante de carretera con encanto, pero si quieres ir al que tiene el mejor menú del día debes irte hasta la Nacional II en el kilómetro 331, ya en la provincia de Zaragoza.

En ese punto se encuentra el restaurante de carretera La Torre, un local que se ha hecho famoso por la calidad de su menú del día a un precio de sólo 14 euros. Y lo más sorprendente es que detrás de él está la firma de un chef de prestigio.

De hecho, el menú diario no es el único secreto del local. Por increíble que parezca tienen unos precios tan ajustados, que te permiten degustar un chuletón de un kilo por 19 euros.

El restaurante de carretera con un menú del día de 14 euros preparado por un chef

Lo mejor del restaurante de carretera La Torre es el esfuerzo que han hecho para adaptarse a todo tipo de bolsillos. Por ejemplo, con el menú del día a 14 euros, que cambia con frecuencia, usa productos de temporada y apuesta por las recetas tradicionales.

Pero para quienes buscan algo más especial, también disponen de un menú con un precio algo más elevado, pero que por 25 euros te permite degustar sus mejores especialidades.

La lucha por acercar la alta cocina a todo el mundo no es casualidad. La culpa la tiene el chef Javier Redondo, el cocinero detrás del proyecto y cuya trayectoria profesional se forjó en restaurantes de prestigio como Akelarre y otros restaurantes de Navarra.

Sin embargo, Redondo decidió volver a Aragón hace más de una década para plasmar su visión culinaria y apostar por una cocida de calidad basada en ingredientes sencillos y a buen precio.

El restaurante de carretera de Zaragoza con un chuletón descomunal

Uno de los secretos mejor guardados de La Torre es su menú de chuletón. Por increíble que parezca incluye varios platos, una pieza de un kilogramo y un precio de 38 euros.

Este menú incluye los siguientes platos:

Entrante : ensalada de tomate rosa de Barbastro con ventresca de atún y yemas gruesas de espárragos con aliño tradicional.

: ensalada de tomate rosa de Barbastro con ventresca de atún y yemas gruesas de espárragos con aliño tradicional. Plato principal : chuletón de vaca añoja de un kilo, madurado por el grupo La Torre y cocinado en sus brasas. Acompañado de patatas fritas naturales y pimientos del piquillo salteados.

: chuletón de vaca añoja de un kilo, madurado por el grupo La Torre y cocinado en sus brasas. Acompañado de patatas fritas naturales y pimientos del piquillo salteados. Postre: postre del chef con decoración exclusiva.

postre del chef con decoración exclusiva. Bebida: agua mineral y vino con denominación de origen Somontano o sidra.

El menú está recomendado para, mínimo, dos personas. Por tanto, no te costará más de 19 euros. Además, incluye cosas que ya han eliminado de muchos restaurantes. Por ejemplo, el pan rústico como acompañamiento.

Los clientes eligen el mejor restaurante de la Nacional II en Aragón

Hay restaurantes que se hacen virales por su tematización, pero otros como La Torre lo consiguen por el trabajo diario y por las opiniones de quienes viajan por carretera.

Y es que todos los clientes parecen destacar lo mismo: «Íbamos de paso y decidimos parar dadas las reseñas que leímos. Realmente vale la pena. Un menú diario a muy buen precio y calidad más que buena. Gran variedad de platos y lo mejor, sin duda, el servicio».

«¡Este sitio tiene una relación calidad-precio maravillosa! La comida, los camareros, el encargado, las instalaciones… Es un sitio para ir a comer de 11 sobre 10», puntuaba un comensal.