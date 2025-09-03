Ver para creer: el mejor restaurante de carretera lleva 90 años abierto y hasta organiza concursos de pintura

Prácticamente cada calle y cada pueblo de España tiene un restaurante que merece la pena probar. Nuestra gastronomía es tan espectacular, que eso también aplica hasta en las carreteras. Muchas de nuestras autovías tienen bares y restaurantes de carretera fantásticos, pero hay muy pocos en todo el país con tanta historia y peculiaridades como Casa Consuelo.

Este restaurante es uno de los más curiosos que te vas a encontrar en Asturias. Están especializados en comida local, tienen casi un siglo de historia y celebran hasta un concurso de pintura.

Pese a que no está en el centro de una ciudad, este histórico restaurante ha conseguido que siempre haya cola en su puerta. ¿Cómo lo han logrado?

La clave del mejor restaurante de carretera de Asturias

Casa Consuelo abrió en 1935, hace justo 90 años, en el concejo de Valdés, concretamente en el pueblo de Otur. Una localidad asturiana que apenas supera los 500 habitantes.

El restaurante está ubicado en la Carretera Nacional 634, para ser exactos en el kilómetro 511. Aunque pueda parecernos un lugar recóndito, han conseguido ser uno de los más famosos de toda Asturias.

Para tener tanto éxito se han basado en llevar hasta la mesa lo mejor de la gastronomía asturiana, por lo que han incluido en su carta alguno de los platos más tradicionales.

Otro aspecto fundamental del restaurante de carretera es la calidad de sus vinos. Cuentan con su propia bodega y podrás pedir varios de los tintos más reconocidos del Principado de Asturias.

Los clientes se acumulan en este restaurante de carretera asturiano

La calidad y el buen trato han provocado que Casa Consuelo siempre esté repleto de gente. De hecho, también realizan iniciativas bastante curiosas como el XVIII BIENAL ARTE Y GASTRONOMÍA CASA CONSUELO, dedicado a la restauración y a la pintura.

La prueba más clara del éxito de Casa Consuelo es la opinión de sus clientes. «Es un lugar al que todo el mundo debería ir. La cocina y el trato son inmejorables», defendía un comensal.

Este tipo de opiniones son las más comunes en las reseñas del restaurante de carretera: «Excelente comida y un buen servicio. La fabada estaba exquisita y las verdinas muy ricas. El postre de arroz con leche y la tarta de manzana fue un acierto. Volveremos sin dudarlo».

Otro comensal que fue a Casa Consuelo por primera vez hizo una crítica similar: «El menú estaba riquísimo. La sopa de marisco era deliciosa. Tienen muy buen género y el personal es amable. Recomiendo especialmente los postres si disfrutáis con el dulce».

¿Cómo elegir un buen restaurante de carretera?

Durante mucho tiempo, los restaurantes de carretera estuvieron considerados de menor nivel. El tiempo ha demostrado que ese prejuicio no era cierto. Aun así, es importante que nos fijemos en algún detalle para acertar con nuestra elección.

Por ejemplo, los restaurantes de carretera con muchos coches aparcados suelen dar un mejor servicio, ya que son más conocidos. Tirando de tópicos, en las autopistas se come bien si hay camioneros.

Además, internet nos ha dado la ventaja de que podemos buscar al local, conocer de antemano los precios del menú y, sobre todo, la opinión de los clientes que lo han visitado.