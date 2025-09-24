Con la tablet POCO Pad no vas a echar en falta la potencia de un buen portátil, ¡y menos ahora que está rebajada a 175€!

Si necesitas algo más potente que un smartphone para tu día a día, pero no quieres gastarte el dinero que cuesta un portátil, puedes buscar una buena tablet. Ahora mismo, una de las mejores compras que puedes hacer es la Tablet POCO Pad. Con 12,1 pulgadas, batería de 10.000 mAh y procesasdor Snapdragon de última generación, brinda la combinación perfecta de potencia, diseño ligero y compacto y autonomía.

256 GB de memoria ampliables, doble cámara de 8 MP, pantalla con 120 Hz perfecta para videojuegos, películas y series y un rendimiento impecable en todas las apps que puedas imaginar. Esta tablet es perfecta para estudiantes y profesionales, ya que ofrece una potencia muy alta en un aparato de lo más ligero.

Por qué la recomendamos

La pantalla de 12,1 pulgadas se ve cristalina y se mueve fluidísima con su resolución 2,5K y sus 120 Hz.

La batería de 10.000 mAh da para todo un día de autonomía.

Viene con 256 GB de memoria que se pueden ampliar hasta 1,5 TB usando MicroSD.

Las cámaras frontal y trasera sorprenden tanto en vídeo como en foto con sus 8 MP.

Tablet POCO Pad

A diferencia de la mayoría de modelos que hay por este precio, la Tablet POCO Pad se desmarca tanto en potencia como en calidad de pantalla. Esta es uno de sus grandes atractivos por resolución y tasa de refresco, ya que permite disfrutar de vídeo, películas, series y videojuegos con una nitidez sorprendente, y con una fluidez difícil de ver en otros aparatos similares. Además, con el procesador Snapdragon que tiene no solo consigue que todas las apps se muevan perfectamente, sino que también la batería dure mucho más, y eso que tiene unos envidiables 10.000 mAh. Tanto si la usas para jugar como para trabajar, es realmente buena.

De hecho, todo esto es lo que la hace especialmente interesante para universitarios que la quieran para sus apuntes, para profesionales que necesiten un dispositivo potente y fácil de transportar, y para personas que simplemente quieren una tablet para entretenerse. Vale para todo.

Esto opinan quienes la tienen

Hemos recopilado varias reseñas de usuarios a continuación. Como podrás comprobar, la mayoría de usuarios están más que satisfechos con su rendimiento y relación calidad/precio:

«El rendimiento es completamente suficiente para el uso diario. Creo que la relación precio-rendimiento es excelente.»

«Una tableta muy buena por el precio, así que la compraría una y otra vez. Muy buena pantalla, buen procesador y mucha capacidad de almacenamiento.»

«Muy buena y rápida tableta de 12″. Equipo superior y más barato que en ningún otro lugar.»

Si la compras ya en AliExpress, además del descuento, la tienda te garantiza la entrega en un plazo máximo de una semana. ¡Aprovecha esta oportunidad!

