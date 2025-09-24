Sánchez en 2014: «Todo compañero en juicio oral, se apellide como se apellide, será expulsado»

La hemeroteca no deja de perseguir a Pedro Sánchez, esta vez con una publicación en su cuenta de X (anteriormente Twitter) del año 2014, cuando fue nombrado secretario general del Partido Socialista, y en la que aseguró que «todo compañero en un juicio oral, apellide como se apellide, será expulsado». Hoy, 11 años después, el presidente del Gobierno tiene a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, sentados en el banquillo.

Sobre esta publicación, Vox ha contestado a Sánchez , añadiendo un «o compañera» al mensaje del presidente, el cual han citado a través de una publicación en sus redes sociales. Los internautas tampoco han dejado pasar la oportunidad para, al igual que el partido liderado por Santiago Abascal, recordarle al presidente la situación actual de su familia.

«Vengo del futuro para decirte que el 2025 será un año duro para los apellidados Gómez y Sánchez» o «¿cuándo echas de casa a tu señora ladrona?», son algunos de los comentarios presentes en la publicación de Sánchez.

El juicio de David Sánchez

La Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido este martes enviar al banquillo de los acusados a David Sánchez Pérez-Castejón por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, en relación con la plaza creada en la Diputación de Badajoz y que fue adjudicada a Sánchez en el año 2017. También se abre juicio contra el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y los otros nueve investigados.

En el auto de la Audiencia de Badajoz, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se desestima el recurso de apelación presentado por David Sánchez a través de su defensa y se confirma la decisión del Juzgado de Instrucción de continuar el procedimiento penal contra él. El tribunal considera que «existen indicios suficientes» para continuar el procedimiento penal, de manera que queda rechazado el sobreseimiento solicitado por los abogados. En la fase de enjuiciamiento oral se determinará de manera definitiva la culpabilidad o inocencia de los acusados.

David Sánchez deberá así afrontar el juicio oral por la presunta creación irregular de puestos de trabajo en la Diputación de Badajoz entre 2017 y 2023. Los magistrados consideran que existe suficiente base indiciaria para sostener que se creó «a medida» para el hermano del presidente del Gobierno un puesto de coordinador de actividades entre conservatorios que no respondía a una necesidad real.

El caso de Begoña Gómez

El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido transformar el caso que investiga a Begoña Gómez en un procedimiento para juicio ante Tribunal del Jurado. La resolución incluye también a Cristina Álvarez, asistente de Gómez, y Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos.

El auto del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, consultado por OKDIARIO, cita a los investigados para «el próximo día 27 de septiembre de 2025, a las 18:00 horas». Las tres personas deberán comparecer personalmente a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial adscrita a estos Juzgados. Ahí se les informará de todas las novedades procesales.