Sánchez indulta a los 2 ultraizquierdistas que pegaron a policías en un mitin de Vox por «justicia y equidad»

«Por justicia y equidad»: estas son las motivaciones que ha encontrado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones en las Cortes, Félix Bolaños, para conceder los indultos a los dos ultraizquierdistas de Zaragoza, condenados por el Tribunal Supremo a cuatro años y nueve meses por delitos agravados de desórdenes públicos y atentado, así como de lesiones a varios policías durante un mitin de Vox.

Se trata de los jóvenes radicalizados Javier Aijón –conocido como Javitxu– y Adrián Latorre, vinculados con el movimiento internacional Antifascista, que precisamente este martes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró «organización terrorista doméstica».

El Real Decreto de los indultos ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras anunciarlo el día anterior la portavoz del Gobierno de España, la zaragozana Pilar Alegría, tras el Consejo de ministros.

El decreto de indultos a los 6 de Zaragoza

«Atendidas las circunstancias del condenado y de acuerdo con la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad», señala el decreto de los indultos, que contemplan tanto las penas privativas de libertad como las multas pendientes de cumplimiento, «a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años».

Los indultos firmados por Bolaños con el informe favorable de la Fiscalía y del Tribunal sentenciador– llegan sólo dos meses después de que los radicales hubieran sido condenados nuevamente por los tribunales a indemnizar con 140.000 euros a uno de los agentes que participó en el dispositivo policial de la manifestación de 2019 que provocó las detenciones.

Según las declaraciones de Francho Aijón, padre de uno de los indultados, los agresores no contaban con que el indulto contemplaría también la condonación de las multas, como finalmente ha sido.

De hecho, tras conocer el anuncio del Gobierno, en las redes sociales tanto Francho Aijón como la plataforma Libertad para los 6 de Zaragoza –que aglutina a numerosos colectivos de ultra izquierda– exigían que incluyeran en el indulto la «condena económica», recordando a sus seguidores que hicieran donativos para recobrar fondos para pagarla.

Podemos, pieza clave en los indultos

De esta manera, Pedro Sánchez habría hecho otra concesión más a sus socios de legislatura, en este caso a Podemos, al que el colectivo de ultra izquierda reconoce como el principal actor en la negociación por los indultos.

Francho Aijón así lo expresaba públicamente en sus redes sociales, agradeciendo a Ione Belarra «sus gestiones»: «Se tiene que saber», deshaciéndose en halagos hacia la podemita. Mientras que la dirigente de la formación celebraba el anuncio del Gobierno: «Esto es una grandísima noticia», escribía en redes.

Cómo ve la izquierda este indulto

Para el movimiento antifa, Podemos y EH Bildu, estos indultos están considerado como una «conquista de la presión social» ante la «criminalización de la protesta». La medida de gracia a dos de los condenados –todavía quedan dos en la cárcel para los que exigen el mismo trato– ha sido concedida sin que hubiera el reconocimiento de la culpa ni arrepentimiento, vanagloriándose de que «la lucha sirve».

Además el padre de Javitxu pide «la amnistía», tal y como ha sostenido en un vídeo: «El indulto es reconocer arrepentimiento» y espera que «en las siguientes movilizaciones contra el fascismo haya más gente». Puesto que para él, tanto su hijo como los otros cinco «son inocentes». Y da un paso más, exige una indemnización de 200.000 euros así como denunciar «a los policías que mienten y a los jueces que pervierten en Estado de Derecho».

Según el mismo reconoce, se enorgullece de haber «educado a su hijo en el antifascismo». De hecho, la abuela de Javitxu también se hizo conocida en redes por su mensaje en el que defendía a su nieto argumentando que «acudir a una manifestación no es delito», refiriéndose a la manifestación que terminó «en una batalla campal» como se recogió en la sentencia del TS, y que fue convocada con el lema «Contra el acto fascista de Vox».

Abascal alerta: «Sánchez es promotor del terrorismo»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado señalando a Sánchez de “promotor del terrorismo”: «Sánchez no disimula: está indultando a los terroristas callejeros que atacan a las personas que van a los mítines de Vox. Sánchez promociona la violencia contra los españoles que denuncian su corrupción y su traición».

A su juicio, Sánchez no sólo es «un indecente, un corrupto y un traidor», sino «un promotor del terrorismo utilizando las instituciones del Estado», ha apostillado.

Hay que recordar que la concentración de extrema izquierda convocada por el movimiento antifa terminó en una auténtica batalla campal de decenas de jóvenes que arremetieron contra la policía, lanzando piedras y adoquines, contra viandantes, agentes, y vehículos, así como la quema de tres contenedores.

Tal y como explica la sentencia, «en cuya actividad participaron los cuatro acusados, alcanzando igualmente a vehículos estacionados en la zona y procediéndose igualmente a la quema de tres contenedores pertenecientes a la empresa FCC Servicios Ciudadanos. Seguidamente, dicho grupo se desplazó hacia la calle Pedro Cerbuna, donde cuarenta de los manifestantes entre los que se hallaban lo acusados, parapetados tras una barricada, continuaron lanzando piedras y adoquines contra agentes, viandantes y vehículos, lo que hizo preciso la utilización por parte de las fuerzas del orden de material antidisturbios».

La policía pudo identificar a sólo seis de las decenas de jóvenes radicales que participaron en este hecho violento y vandálico, y de ahí que sean conocidos como «Los 6 de Zaragoza», representando un movimiento que aglutina a muchos defensores que legitiman la violencia excusándose en su «lucha contra el fascismo».