Alejandro Sanz deslumbra en Madrid con el primer concierto de su gira ‘SANZ en Vivo’

En la noche del 4 de junio, en Madrid, se produjo uno de los acontecimientos musicales más esperado del año. Alejandro Sanz se dio un baño de masas en el Wanda Metropolitano ante más de 55.000 personas.

El cantante dio su primer concierto de la gira ‘SANZ en Vivo’, evento al que asistió Happy FM. Nada más llegar al estadio había un ambiente especial. Cientos de personas llevaban semanas haciendo cola a las puertas del recinto para conseguir la mejor posición a pie de pista. Cabe recordar que este tour se aplazó debido a la pandemia, por lo que sus fans estaban expectantes por volver a escuchar a su ídolo después de tres años esperando.

Llevo tres años esperando para decir: Madrid, mañana es nuestro. #SANZenVivo — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 3, 2022

En un principio, Alejandro Sanz se hizo de rogar y comenzó el show unos 15 minutos más tarde a lo establecido, sin embargo, esta pequeña espera mereció muchísimo la pena. Enfundado en un traje blanco, el artista saltó al escenario lleno de energía. En un ritmo bastante frenético, el cantautor cantó algunas canciones como ‘No es lo mismo’, ‘Lo que fui es lo que soy’ o ‘Deja que te bese’, pero sin la presencia de Marc Anthony.

Durante todo el concierto, el malagueño ha repasado sus mayores éxitos profesionales, no sin antes dar su agradecimiento al público presente en el Wanda Metropolitano. «Llevo mucho tiempo pensando qué iba a decir, pero ahora no tengo ni puñetera idea. Esta es nuestra noche, esta noche somos todos de Madrid, no importa de dónde vengamos. Mi padre y mi madre serían hoy de Madrid y mañana no importa si se acaba el mundo, da igual, porque hoy estoy aquí», comentó el cantante ante sus fans.

El sábado 04.06.22 será una fecha que recordaremos para siempre. El artista @AlejandroSanz daba comienzo a su tour #SANZenVIVO ante 55.000 personas en el @Metropolitano de #Madrid. ¡Un #SoldOut que pasará a la historia! pic.twitter.com/Dhveor4QrA — UniversalMusicSpain (@UniversalSpain) June 6, 2022

El de Moratalaz también presentó a una de las coristas que lo acompañaban en el show y con la que cantó ‘Looking for paradise’. Este tema fue una colaboración junto a Alicia Keys y con la que el malagueño consiguió grandes éxitos internacionales. De ahí, el cantautor pasó a otro de sus hits más recordados, ‘Mi Marciana’, que provocó que se escuchara más a los presentes cantando este sencillo que al propio cantante

Como era de esperar, Alejandro Sanz a mitad de concierto realizó una broma al público asegurando que el show se había acabado. Se apagaron todas las luces del escenario, dando a entender que el espectáculo había finalizado. Sin embargo, varios segundos después todo se volvió a iluminar y con el artista entonando otra de sus canciones.

El malagueño también se tomó un momento para agradecer a Manuel Alejandro. El de Moratalaz entonó ‘Y ya te quería’, canción compuesta por el gaditano, solo y tocando el piano. El cantautor hizo un repaso de toda su carrera, con sus hits más nostálgicos como ‘Amiga Mía’, ‘Cuando nadie me ve’, ‘Corazón partío ’o ‘Y ¿Si fuera ella?’.

Uno de los momentos más especiales de todo el concierto fue con esta última canción. Se produjo una conjunción perfecta entre el público allí presente y el cantante. Entre ambos, entonaron este tema sin ningún tipo de acompañamiento musical.

El broche final al show de Madrid fue con ‘Ese último momento’, otro de sus grandes éxitos, y con el que finalizó su primer evento de la gira ‘SANZ en Vivo’ en una lluvia de confeti rojo. En las dos horas de show, Alejandro Sanz cantó cerca de una treintena de sus sencillos más aclamados.