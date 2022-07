Alejandra Rubio da un toque de atención a Raquel Mosquera: «Igual sé más de lo que piensas»

Han sido varias las ocasiones en las que Alejandra Rubio y Raquel Mosquera se han encontrado en el plató de Viva la vida, y este pasado fin de semana no iba a ser menos. Ambas colaboradoras tienen una determinada postura respecto al caso de Rocío Carrasco, por lo que los enfrentamientos debido a dicho tema no tardan en aparecer.

En el último capítulo de En el nombre de Rocío, la hija de Rocío Jurado ha hablado de la tensa relación que mantuvo con la viuda de su padre y de cómo era el matrimonio que ambos tenían. Unas declaraciones de lo más reveladoras que han llevado a la hija de Terelu Campos a defender a Rocío frente a Raquel.

Tras escuchar a Alejandra Rubio, Mosquera ha reaccionado diciendo que “tiene muy bien aprendida la lección”. Unas palabras con las que Raquel hizo referencia a que Alejandra había llegado aleccionada por terceras personas, ya sea su familia o la propia Rocío Carrasco.

“No vayas por ahí conmigo. Siempre me intenta desacreditar”, le dijo Alejandra. Unas palabras que no le causaron ni una pizca de gracia y que acompañó de una clara advertencia. “Igual sé más de lo que tú te piensas y por eso no me quieres dejar hablar nunca”, señaló.

“Doy mi opinión, tengo personalidad para decir lo que pienso. No vayas por ahí”, le respondió respecto a la insinuación de Raquel sobre que no tenía voz ni voto propio. Fue entonces, cuando Raquel Mosquera acusó a Alejandra de reírse de ella cada vez que habla, acusación que Emma García frenó de inmediato respondiéndole que eso no era así.

«Raquel, una cosa es que uno sonría, o el otro sonría… pero yo no he visto eso. Normalmente, yo me puedo perder muchas cosas, pero tengo un director, una subdirectora, al regidor, y en ningún momento me han hecho saber eso porque me lo hubiesen transmitido porque no lo hubiesen permitido”, le recriminó la presentadora. Unas palabras con las que la conductora de Viva la vida puso en duda las graves acusaciones de la peluquera.