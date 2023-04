Adele estaría inmersa en un álbum secreto que podría ver la luz próximamente

Adele podría tener preparado un nuevo lanzamiento discográfico. En los últimos días, varios medios británicos han apuntado que la artista podría haber grabado un disco en secreto, que vería la luz próximamente, tras el éxito de su último álbum.

Tal y como ha informado el periodista Simon Boyle a través de su columna del diario The Sun, Adele no ha desaparecido, como suele hacer la artista unos meses antes de sacar su próximo disco. Sino que en esta ocasión está ultimando lo que será su quinto álbum, que habría grabado en secreto.

Boyle explica que la artista británica ha estado tanto escribiendo como grabando nuevas canciones durante este último año sin parar. Unas canciones que habría compuesto inspirada en su relación sentimental con el agente deportivo estadounidense Rich Paul, con quien se acaba de comprometer.

Adele has secretly recorded a new album that could be released in the coming weeks, The Sun reports. pic.twitter.com/h7W7psH6KB

