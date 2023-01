Adele confirma en un concierto el problema de salud que padece

Cada vez son más los rostros que hablan abiertamente de los problemas de salud que padecen. Aprovechar su gran altavoz como personaje público para concienciar y dar visibilidad a temas de gran importancia. Un paso que se ha atrevido a dar Adele en uno de sus conciertos, abriendo su corazón como nunca antes lo había hecho.

La intérprete de Easy On Me dio uno de sus ya habituales conciertos en Las Vegas. Pero, el público no pasó desapercibido su pequeña cojera. «Tengo una ciática muy fuerte», explicó al respecto la artista. Una dolencia que quiso confesar y que sorprendió a todos al admitirla con mucho humor.

Es importante señalar que la ciática es el dolor que surge cuando las raíces nerviosas de la parte baja de la espalda se comprimen, irritan o inflaman. Un dolor que suele surgir por una hernia discal y que provoca un fuerte entumecimiento u hormigueo, debilidad muscular o reflejos deficientes.

Cabe recordar que no es la primera vez que la cantante británica hace mención de sus problemas de salud. En 2021, sorprendió a todos al explicar que con 15 años sufrió una fuerte hernia discal y que después de la cesárea de su hijo Angelo, el problema fue a más.

A pesar de todo, Adele logró culminar el concierto con la luz y el talento que la caracteriza. Una puesta en escena arrolladora que sumió el recinto en múltiples aplausos hacia ella y todo el equipo que la acompaña. Un gesto con el que la cantante ha demostrado ser muy valiente y sincera, ganándose los halagos del público por visibilizar su problema de salud.

New Years Eve has always been a let down for me, I seem to always end up spending it in a car on my way to or from somewhere! But not this year!! I’ll be ringing 2023 in on stage!! pic.twitter.com/7LjPQ6tVpP

— Adele (@Adele) November 20, 2022