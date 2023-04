Adara Molinero, protagonista por un valioso consejo a Asraf Beno en ‘Supervivientes 2023’

La unificación no está sentando nada bien a los concursantes de Supervivientes 2023. El pasado jueves 20 de abril Jorge Javier Vázquez comunicó a los participantes que, después de casi 2 meses de convivencia en grupos, se unirían todos en uno. Sin embargo, en Playa Pelícano la división sigue estando presente. Adara Molinero, Jonan y Asraf no consiguen ponerse de acuerdo con el resto de sus compañeros.

Los dos grupos pasan la mayor parte del día separados y los enfrentamientos entre la pareja de Isa P. con sus compañeros no cesan. Por ello, la exconcursante de Secret Story ha querido darle un consejo a su compañero para que no le afecten tanto las discusiones con los demás.

El consejo de Adara a Asraf para no venirse abajo por los ataques de sus compañeros: «Hay guerras en las que es mejor no entrar» 👏😅 🏝 #TierraDeNadie8 https://t.co/tlVRMVqI6K — Supervivientes (@Supervivientes) April 26, 2023

«Te lo digo con todo mi cariño, que lógicamente, no puedes dejar que nadie jamás te falte al respeto, pero hay guerras que es mejor no entrar. Que evites…», le comenzaba aconsejando la madrileña. «A mí no me van a anular como superviviente», le dejaba claro el marroquí.

Adara Molinero tampoco lo está pasando muy bien en el concurso por sus discrepancias con los demás, por lo que quiso hacerle entender que comprende su postura, pero que lo mejor para él mismo es dejarlo pasar. «Vale Asraf, te lo estoy diciendo con todo mi cariño porque te quiero mucho. Que evites bucles para no desgastarte tú», le aclaraba.

«Estamos al tercer mes, lo de ser una comuna ya paso a una historia. Después de tantos meses estamos hasta el fifi de estar con la misma gente», comentaban Jonan, por su parte. Pero, a pesar de las palabras de Adara, Asraf no terminaba de comprender su punto de vista. «Ah lo dices por mí, para que no me sature. Gracias por el consejo», respondió.