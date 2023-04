Adara Molinero desvela la estrategia de Arelys en ‘Supervivientes 2023’

Adara Molinero se ha convertido en la gran protagonista de esta edición de Supervivientes 2023, sus acercamientos a Asraf Beno y Manuel Cortés han dado mucho de qué hablar; además de sus enfrentamientos con Raquel Mosquera y Arelys Ramos. Con esta última la tensión cada vez va en aumento y ahora la concursante ha decidido que era un buen momento para destapar toda la verdad de la madre del esgrimista.

La influencer se caracteriza por decir todo lo que piensa sin tapujos, lo que ha hecho ganarse varios enemigos dentro del concurso. Por esta razón cuando le ha tocado el momento de decir durante La Confesión Garífuna, quién es el compañero que cree que está haciendo una estrategia dentro del concurso y no se está mostrando tal como es. Ella ha aclarado que sin duda alguna era Arelys Ramos.

“Lo hace todo por lo bajo, no muestra su verdadera cara y además lo ha dejado ver en otras ocasiones”, explicaba. Desde las primeras galas, Arelys y Adara Molinero no se han llevado nada bien, algunas veces por el tema de la comida, otras por el tema del horario y otras simplemente porque la convivencia cada día que pasa es más dura y complicada. Sin embargo, eso no era todo lo que tenía que decir pues según ella muchos más compañeros actuaban de la misma manera, y claramente tenía que expresarlo: “hay muchos de esos así”, les decía a la cara.

Por otra parte, sus compañeros también tuvieron que enfrentarse a la prueba de Supervivientes 2023 y se llegó a la conclusión de que cada uno tenía una opinión pero varios como Manuel Cortés y Katrina coincidían en que Asraf Beno fingía mucho delante de las cámaras y era otra persona totalmente distinta cuando estas desaparecían.