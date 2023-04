Isa Pantoja pondrá rumbo a Honduras para reencontrarse con Asraf

No sabe cómo lo hace, pero Isa Pantoja siempre acaba convirtiéndose en protagonista de varios reality de televisión, incluso en aquellos en los que no participa como concursante. Esto es lo que le ha pasado en Supervivientes 2023 donde, a causa de defender a su pareja Asraf, se ha visto envuelta en peleas como la que tuvo con Raquel Bollo, madre de Alma y Manuel Cortés. Recordemos que los hermanos han tenido algún que otro desencuentro con su pareja.

Durante la pasada gala de Supervivientes: Tierra de nadie, Carlos Sobera le decía que tenía algo muy importante que comentarle. Isa Pantoja no sabía de qué se podía tratar, pero rápidamente el presentador le anunciaba que era la próxima familiar en ir a Honduras: “¿Sabes quién es la siguiente que se v a Honduras? ¡Tú!”, expresaba mientras la hija de Isabel Pantoja no se lo podía creer.

Isa Pantoja aceptaba embarcarse en esta aventura sin pensarlo dos veces y más, cuando en las últimas semanas ha tenido que defender su relación a capa y espada, pues son muchos los que afirman que entre Adara Molinero y Asraf, existe algo más que una amistad. Una de las razones por las que ha aceptado ha sido para animar a su novio, darle una sorpresa y para saber si esta relación de la que hablábamos va a más o se queda en una simple amistad.

“A mí me gusta que se lleven tan bien, que se cuenten las cosas y empaticen. Me gusta esa conexión, hay alguien que se convierte en tu amigo y compañero y vas con él hasta el final, y además sientes por él”, comentaba. Lo que sí tiene claro es que tener a alguien de apoyo es algo fundamental para poder coger fuerzas y continuar en Supervivientes 2023. No sabremos qué pasará pero, de momento, Adara Molinero tiene un gran apoyo a su lado y, por otra parte, tiene a Bosco declarando abiertamente que cada vez le gusta más.