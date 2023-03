Isa Pantoja defiende a Asraf tras su metedura de pata con Isabel Pantoja en ‘Supervivientes 2023’

Durante la última gala de Supervivientes 2023, Arelys Ramos, madre de Yulen Pereira tuvo que hacer una prueba dónde tenía que cantar una canción debajo del agua y Asraf Beno, pareja de Isa Pantoja, debía adivinarla. Con tan mala suerte que resultó ser un tema de Isabel Pantoja, y finalmente el concursante no consiguió adivinarlo.

Arelys Ramos comenzó a tararear: «Se me enamora el alma», una de las canciones más importantes de la cantautora, y a pesar de las muchas pistas que le dio Laura Madrueño, el novio de Isa Pantoja no fue capaz de dar con la canción. Ante este suceso, la audiencia empezó a echarse encima de él, criticándole duramente.

jajajajajajajaaj la pista del salto mas visto era evidente vamos😅 lo de la leña ya no tanto! — Isa P (@IsaPantojam) March 14, 2023

Finalizada la prueba, Asraf Beno se enteró de que se trataba de un tema de su suegra y su reacción no tuvo desperdicio: «Me van a matar. Aquí se te olvida todo», comentó. A parte de esto quiso pedirle perdón a su pareja pues sabía que iba a ver las imágenes. Isa Pantoja lejos de enfadarse le defendió: «No sé si yo hubiera acertado la canción porque no se escuchaba nada bien, pero estos juegos aunque no ganen pues hacen reír por lo menos», escribió en su cuenta de Twitter.

Un usuario de la aplicación siguió metiendo más leña al fuego y generando más polémica, asegurando que si escuchara su música sabría perfectamente de que canción se trataría: «hombre pues no mucho, los jóvenes de nuestra generación no escuchan este estilo, pero esa canción si que la sabía él y casi todo el mundo. Podría haberla acertado pero bueno», concluyó.