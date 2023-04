Adara Molinero continúa enfrentada a sus compañeros: «Egoístas y egocéntricos»

Adara Molinero comienza a estar cansada de la mala convivencia con sus compañeros en Supervivientes 2023. El pasado martes se pudo ver una discusión en la que se enzarzó la madrileña por una recompensa del Pirata Morgan y que no consideraba justa. Esta se trataba de unos trozos de tortilla.

La de Alcobendas decidió no aceptarla perjudicado al resto de los concursantes que se quedaron sin comer al no ponerse de acuerdo. En el programa de ayer se les volvió a dar la oportunidad a los mismos cinco concursantes de repetir la recompensa. Yaiza decidió no participar y por lo tanto descartó recibir nada: “Se debería haber debatido ayer”. Bosco, Diego, Jonan y Adara subieron a la Atalaya de Playa Pelícano para tratar de llegar a un trato esta vez.

De nuevo, debían repartirse cuatro trozos de tortilla que tenían diferentes tamaños entre ellos. La única condición es que debían de ponerse de acuerdo en tan solo cinco minutos sobre cuál se comía cada uno. Adara Molinero volvía a ser la elegida para llevarse el trozo más pequeño, decisión con la que no estuvo de acuerdo porque la señalaban como la peor participante. Pese a ello, cedió para que esta vez todos pudieran comer algo. “Con todo el dolor de mi corazón me quedo con la pequeña. Que os aproveche”, indicó la superviviente entre lágrimas.

Bosco y Diego parece que no se quedaron conformes con su decisión, ya que se mantuvieron con mala cara provocando el enfado de Jonan. “No sé qué más queréis, ya ha cedido”, señaló el influencer. “No es por la comida, sino por lo que merece cada uno”, respondió el sobrino de Pocholo. El joven cuestionó por qué Adara se merecería un trozo más grande antes que cualquiera de ellos.

La madrileña, mientras tanto, continuaba llorando y desahogándose acompañada por Jonan. “Cuando salga de aquí pienso comprarme cinco tortillas”, gritó. “Que la disfrutéis y os siente bien, egoístas y egocéntricos”, volvía a gritar refiriéndose a Bosco y Diego mientras se alejaba de la Atalaya.