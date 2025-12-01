‘Hermanos’: los dos actores de la exitosa serie turca que son pareja en la vida real

No es ningún secreto que, poco a poco y con le paso del tiempo, las series turcas se han convertido en uno de los mayores reclamos audiovisuales de los últimos años. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en Hermanos. En cadenas como Antena 3 e incluso Nova, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer historias tan aclamadas como esta. La ficción aterrizó en la parrilla televisiva en junio del 2022 y, desde entonces, ha cautivado por completo al público con su maravillosa trama, pero también por su impactante final. Se trata de una apuesta de lo más acertada por parte del grupo de comunicación, cuyos actores del elenco han conquistado a todos pero, como suele suceder, tras tantas horas de rodaje, el amor termina llamando a la puerta.

¿Qué dos actores de la serie turca ‘Hermanos’ son pareja en la vida real?

Tal y como hemos podido ver con el transcurso de las temporadas, Kadir, Ömer, Asiye, Emel, los protagonistas de la serie, han pasado grandes penurias a pesar de su juventud. Aun así, afortunadamente, los chicos no han estado solos y han contado con el apoyo de personas como su tío, Orhan. De hecho, este personaje se ha ganado el corazón de la gran mayoría de seguidores de la serie, y todo como consecuencia de la ternura y pasión que profesa por su familia. Pero, es precisamente del actor que da vida a Orhan de quien hablaremos a continuación. Pues, curiosamente, está casado con una compañera de reparto.

Cüneyt Mete es el actor que da vida a Orhan en Hermanos. Su papel en la ficción ha sido fundamental para el transcurso de la historia. Eso sí, tras cuatro temporadas, vio como su esposa se incorporó al elenco de la serie, ya que, tal y como se puede comprobar, Şeyma Korkmaz, que se mete en la piel de Süreyya en la ficción, es la mujer del actor en la vida real.

En la ficción turca, la actriz se presenta como la madre de Süsen, una mujer profundamente ambiciosa que no tiene reparos en elegir el dinero a su familia. Dos personajes con características muy diferentes que nadie podría imaginar que estarían tan relacionados de esta forma tan especial. ¡Es muy curioso!

Los personajes de Cüneyt Mete y Şeyma Korkmaz no tienen mucha interacción en la serie, pero donde sí coincidieron bastante fue en el set del rodaje de la serie Beni Affet (Perdóname), en el año 2011. De hecho, fue en esta época en la que los actores comenzaron a conocerse más profundamente, aunque su historia de amor no comenzó hasta 2016.

Un romance que marchó y marcha a las mil maravillas. Pues, después de tres años de noviazgo, ambos apostaron por unir sus vidas en matrimonio. Una situación que provocó que en el 2019 decidiesen pasar por el altar. Asimismo, la pareja son el claro reflejo de que el amor no tiene edad. Pues, los actores de Hermanos cuentan con una diferencia de edad de 18 años. Sin embargo, para ellos ese dato es tan solo un número que no define su matrimonio.

Quién es Cüneyt Mete, actor que interpreta a Orhan en ‘Hermanos’

Cüneyt Mete nació el 9 de septiembre de 1970 en la ciudad de Izmir, Turquía. En la serie Hermanos, que se emitió en Antena 3 y actualmente podemos disfrutar en Nova, el actor interpreta a Orhan, un personaje central en la trama. A pesar de tratarse de alguien con una notable complejidad emocional, Cüneyt supo estar a la altura de lo que se esperaba de él. Pero no es el único proyecto en el que ha participado, sino que también ha formado parte de otras exitosas series como es el caso de Beni Affet (Perdóname), donde conoció a Şeyma Korkmaz.