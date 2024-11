Todo comenzó el 26 de junio del 2022. El grupo Atresmedia enfrentaba la nueva temporada de verano en la parrilla televisiva y en su cadena líder quisieron hacerlo de la mano de un nuevo estreno procedente de Turquía. Presentada bajo el nombre de Hermanos, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer, por primera vez, la complicada historia de vida de cuatro hermanos huérfanos: Kadir, Ömer, Asiye, y Emel. Tras la muerte de sus padres, los jóvenes tuvieron que aprender a vivir por ellos mismos y a salir adelante. Un proceso que no fue nada fácil y por el que tuvieron que vivir todo tipo de penurias.

Desde ese primer capítulo, mucho ha llovido en la historia de los hermanos. De hecho, se han llegado a emitir un total de 132 episodios, los cuáles han sido divididos en cuatro temporadas. Pero, como toda buena historia que se precie, tiene que tener su final. El desenlace de una historia que ha sido emitida en Antena 3 la pasada noche del 26 de noviembre. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo acabaron sus personajes? Realizamos un breve análisis de todo lo que sucedió en el gran capítulo final de Hermanos.

Final explicado de Hermanos

El episodio comienza con una particularidad que no ha dejado indiferente. Pues, es narrado al completo por la voz en off de Emel. Un movimiento con el que pretende contar lo que sucedió con su familia en esta época de su vida. De esta manera, señala que Ömer no lo ha pasado nada bien a nivel sentimental.

El joven ansía casarse con su novia, pero ha vivido todo tipo de situaciones inoportunas. Pero, por fortuna, al cuarto intento lo consiguen. La pareja de enamorados logra graduarse en la universidad y comprarse su propia casa. Seguidamente, a través de un nuevo salto temporal, se puede ver como Aybike ha conseguido convertirse en una exitosa abogada.

Berk, por su parte, ha optado por orientar su futuro laboral al mundo de las finanzas. Pero, el principal tesoro de la pareja son sus hijos. Por otro lado, Oğulcan no continúa su romance con Elif, pero logra convertirse en actor profesional. Asimismo, Cansu, la hija de Orhan, mantiene una relación con Sarp. Yasmin, la hermana de este, se convierte en diseñadora de moda y se encuentra en proceso de reconciliación con Tolga, con quién se distanció.

¿Qué sucedió con Sevval y Akif, los grandes villanos de Hermanos?

Por su parte, Orhan le pide matrimonio a Ayten. Tras tantos años de lucha por encontrar la estabilidad en su familia, por fin, es testigo de cómo todo ha salido bien. Lejos de quedar ahí, Sevval, la gran villana de esta historia, sale en libertad tras haber estado años en prisión por asumir la muerte del padre de Berk y Elif.

Otro gran villano de Hermanos ha sido Akif Atakul. El empresario se encuentra viviendo felizmente junto a Nebahat. De hecho, juntos han sido padres de una niña. Pero, los errores del pasado continúan atormentando la vida de Akif, por lo que decide entregarse a la policía. Una decisión que deja destrozada a Nebahat.

La historia de Hermanos cierra con broche de oro su trama al plasmar en pantalla a un Emel adulta. La joven ha logrado convertirse en una exitosa escritora. De hecho, se encuentra presentando su nuevo libro: Hermanos. Un evento al que acude toda su familia y con el que reflejan lo felices que, por fin, son.