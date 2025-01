El truco de los restaurantes para que las croquetas congeladas no se rompan al freírlas

Las croquetas congeladas no tienen por qué romperse, los restaurantes tienen un truco que evitará este problema y lo hará de tal forma que debemos tener en cuenta algunos detalles claves. Es el momento de empezar a pensar en lo que está a punto de llegar, de la mano de una serie de elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Es hora de apostar claramente por ciertos detalles que quizás no teníamos en mente y pueden ser fundamentales.

Ese bocado español que es el símbolo de toda una época y generación que miramos con orgullo. Las croquetas de la abuela son casi mágicas, ellas sabían perfectamente cómo aprovechar cada uno de los ingredientes que entraban en la cocina y necesitábamos tener entre manos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de hacerlo por la puerta grande, sabiendo perfectamente cómo crear, pero sobre todo degustar un tipo de bocado que puede llegar a ser realmente maravilloso en todos los sentidos. Tenemos que estar preparados para poder afrontar algunos detalles que pueden ser fundamentales y que puede acabar siendo clave en este momento.

Las croquetas congeladas tienen truco

Las mejores croquetas siempre son y serán las caseras, sabemos los ingredientes que usamos y las podemos adaptar a nuestras necesidades. En general es una receta que se creó pensando en ese cambio de ciclo que se consigue con algunos cambios destacados.

Con la ayuda de una forma de aprovechar al máximo los ingredientes, podemos descubrir unas croquetas que se convertirán en las mejores aliadas de una cena de tapeo en casa o una mezcla de sabores que puede ser espectacular.

Si estás pensando en ahorrar dinero y tiempo, congelar croquetas es una solución a todo lo que necesitas en tu cocina. Vas a poder conseguir una cena o comida rápida de lujo en mucho menos tiempo. Habrá llegado ese momento de hacer realidad el sueño de que queden unas croquetas perfectas, aunque decidas congelarlas.

Los restaurantes son expertos en cocinar este tipo de bocados, que también hacen ellos, en ese intento de aprovechar al máximo los restos de las comidas. Ese caldo que acaba convertido en una mezcla de carnes y bechamel que se convierte en croqueta de excepción.

Pero a diferencia de los cocineros no profesionales, tenemos unos detalles que pueden ser claves para conseguir que queden perfectas las croquetas, aunque sean congeladas.

Este es el truco de los restaurantes para que las croquetas no se rompan

Antes de que estés pensando si las descongelan antes, la realidad es que no, es la única manera de que queden perfectas. El truco consiste en freír la parte exterior unos minutos o segundos, con el aceite muy caliente recuperamos la parte crujiente.

Para que el interior quede perfecto, las ponemos, a continuación, en el horno. De esta manera se descongelará y quedará ideal, sin romperse. Aunque quizás te parezcan muchos pasos, hay muchos restaurantes que lo hacen de esta forma.

Lo ideal es que las ponemos a freír o en la freidora de aire a máxima potencia y con una temperatura del aceite que sea constante. De esta manera conseguiremos que se cocinen de forma uniforme, algo que no es nada fácil, a no ser que tengas un horno listo para dicha misión.

Te proponemos una deliciosa receta de croquetas para que puedas poner en práctica este truco. Disfrutarás de este tipo de bocado digno de los dioses que combina el crujiente exterior con la cremosidad de un interior de excepción.

Ingredientes:

100 gramos de jamón serrano picado

50 gramos de mantequilla

50 gramos de harina

500 mililitros de leche

1 cebolla pequeña picada

Sal

Nuez moscada

Pan rallado

Huevo batido

Aceite de oliva virgen extra

Elaboración: