El plato típico de Andalucía que vuelve loco a Antonio Banderas: «Es maravilloso»
Toma nota del plato típico de Antonio Banderas
Antonio Banderas es uno de los embajadores de su Andalucía natal por el mundo, no duda en traer la gastronomía de esta zona de España por el mundo, destacando un plato típico que lo vuelve loco. Resulta casi imposible impresionar a un actor que lo ha ganado todo, una estrella internacional que ha participado en películas de renombre. Uno de los pocos españoles que ha triunfado en Hollywood y lo ha hecho de tal forma que nos ha dado más de una sorpresa del todo inesperada en estos últimos días.
De su paso por un conocido programa de entrevistas nos llevamos su sincera opinión sobre algunos de los platos más típicos de nuestra cocina. Aunque lleva muchos años fuera de España, vuelve a temporadas y no duda en cocinar algunas recetas de esas que impresionan y que pueden darnos esa alegría que necesitamos en la cocina. Recuperar viejas glorías, apreciar aquello que tenemos, pero, sobre todo, disfrutar cocinando, es algo que nos ayudará a saber en todo momento qué es lo que podemos conseguir fácilmente. Este plato que vuelve loco a Antonio Banderas es muy fácil de cocinar y queda de vicio.
Este es el plato típico de Andalucía que vuelve loco a Antonio Banderas
Como buen malagueño Banderas es un amante del ajoblanco con unas uvas y un poco de cabello de ángel, el resultado es un plato de cuchara que sorprenderá a más de uno, con una combinación de ingredientes que pueden ser esenciales en todos los sentidos.
Te proponemos la receta más fácil para conseguir el mejor resultado posible de un plato que queda espectacular.
Ingredientes:
- 300 gr de miga de pan del día anterior
- 125 gr de almendras crudas
- 2 dientes de ajo
- 200 ml de aceite de oliva
- Vinagre de Jerez
- Sal
- Agua
Cómo preparar ajoblanco
- Esta receta es perfecta para poder aprovechar pan duro del día anterior, de esta manera no tiramos nada e invertimos mucho mejor la comida que compramos. Usaremos la miga que ha sobrado.
- Ponemos el pan en agua para que se empiece a ablandar. Es importante que no tenga mucha corteza para que pueda quedarnos un ajoblanco mucho más delicado.
- Mientras el pan está a remojo vamos a preparar las almendras. Usaremos unas almendras naturales crudas que no estén tostadas, son piel o cáscara esta materia prima marcará la diferencia.
- Las pondremos a remojo para que también se ablanden. Si vamos con prisas podemos simplemente escaldarlas para conseguir un efecto similar. Nos interesa que se pelen con facilidad y estén listas para triturarse.
- Pelaremos los ajos que serán los coprotagonistas de esta receta. Queremos que tenga un sabor intenso con dos dientes ya será suficiente, aunque si nos gusta mucho, podemos ponerle un tercero.
- Colocamos en el vaso de la batidora los ajos pelados. La miga de pan y las almendras. Empezaremos a triturar creando el fondo de esta especie de sopa intensa y deliciosa.
- Añadiremos poco a poco el aceite de oliva para que vaya emulsionando en contacto con el resto de los ingredientes, ganaremos en cremosidad y en sabor a medida que todo se vaya ligando.
- Incorporamos el vinagre, un elemento que combinará perfectamente con la intensidad del resto de los ingredientes. Si vemos que queda espeso o demasiado espeso para nuestro gusto, añadiremos agua hasta conseguir el punto deseado.
- Rectificaremos de sal y pimienta, pasaremos esta mezcla por el colador para que nos quede un ajoblanco más elegante. Serviremos de la nevera muy fresquito con un poco de pan tostado. Estará delicioso.