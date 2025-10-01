Parece simple, pero los clientes dicen que es el bocadillo más mítico de Canarias: sirven 800 cada día desde las 7

El bocadillo es un clásico que nunca falla y que siempre resuelve. Con bacon, con calamares, con tortilla… la variedad es infinita. Y los lugares donde comerlo, igual.

Pero cuando se trata del favorito de muchos para hacer una parada y recargar fuerzas, hay uno de lacón que destaca en Canarias: un establecimiento con fama consolidada, que cada vez sorprende más por su buena ejecución. Este es un sitio que, sí o sí, hay que visitar.

Este es el bocadillo que arrasa en Canarias

En Telde hay un sitio que se ha ganado la fama por algo muy concreto: bocadillos de pata asada al horno artesanal. Se trata de la Cafetería Yasmina, ubicada en la calle Maestro Nacional, número 16B, en El Calero, Telde, Las Palmas, justo al lado del Bazar Quintana. Atienden de lunes a viernes desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde, y los sábados hasta las doce del mediodía.

Al día pueden pasar hasta 18 patas enteras por la tabla, lo que se traduce en unos 800 bocadillos diarios. Y es que ya hay cientos de personas que no empiezan su jornada sin su buen bocata.

Tania Pyetku, creadora de contenidos con más de 61.000 seguidores en TikTok, ha visitado la Cafetería Yasmina y lo ha compartido con su comunidad. Muchos ya han hecho el viaje sólo para probarlo. Ella lo deja claro: «Vienen bien cargaditos, el lacón superjugoso, y si tienes suerte, con cuero crujiente por encima. Es una pasada».

El servicio también es un punto fuerte. Un camarero toma nota, otro corta, uno monta el bocata, otro cobra y otro sirve el café. Gracias a esa organización, en pocos minutos ya hay quienes están sentados con su bocadillo delante, listo para disfrutar.

Qué dicen los clientes del bocadillo más mítico de Canarias

Si bien los comentarios de Pyetku ya son bastante buenos, lo cierto es que muchas veces quien tiene la última palabra es el cliente. Y en este caso, las reseñas en Google no dejan lugar a dudas. Las palabras que más se repiten son: «rápido», «buen precio», «espectacular», «de toda la vida» y «parada obligatoria».

«Dos bocatas con dos cortados: 9,50 €. Siempre que estamos de paso por Telde intentamos desayunar aquí», comenta un usuario. Mientras tanto, otra visitante escribe: «No lo había probado nunca, pero repetiremos sin duda cuando volvamos. Un imprescindible».

Otro usuario añade: «Puedes comprar la pata al peso, bien gordita y recién cortada. Trato excepcional. Volveré en la próxima ruta por Gran Canaria». El único «pero» que aparece de vez en cuando es la espera. Pero claro, si hay cola, es por algo. «A veces hay demasiada gente y hay que esperar un poco, eso es lo único malo».

La receta puede parecer sencilla: pata de cerdo asada, queso tierno, alioli y, si hay suerte, chicharrones crujientes. El pan, recién hecho y con cuerpo. Pero esa combinación, aparentemente simple, la ejecutan tan bien que da gusto.

En la Cafetería Yasmina no aceptan reservas, y el servicio se ofrece exclusivamente en barra. Para encargos, se puede llamar al 928 698 268.