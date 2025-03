Ni León ni Soria: el mejor restaurante de carretera de Castilla y León está en Segovia, según los camioneros

En las extensas rutas de Castilla y León, los transportistas buscan lugares donde reponer fuerzas y disfrutar de una buena comida. Aunque provincias como León y Valladolid cuentan con reconocidos establecimientos, es en Segovia donde se encuentra el restaurante de carretera mejor valorado por los camioneros.

Ubicado en las afueras de Santa María la Real de Nieva, un local no tan conocido por el resto de los mortales se consolidó como una parada obligatoria para los profesionales del volante. Su estratégica ubicación y la calidad de su menú lo han posicionado en lo más alto de las preferencias de los transportistas.

¿Cuál es el mejor restaurante de carretera de Castilla y León, según camioneros?

Situado al borde de la carretera CL-605, el restaurante Avanto es el preferido de los camioneros, gracias a su combinación de buena comida y precios asequibles.

Según afirmó a periódicos locales Julio Santiago, propietario del establecimiento, «cada día vienen muchos camioneros al restaurante, estamos encantados de que nos elijan». Esta afluencia se debe, en parte, a su proximidad a Segovia capital y su posición en la ruta hacia Arévalo.

El restaurante cuenta con una capacidad para 100 personas, lo que lo hace ideal para eventos, bodas y comuniones. Además, dispone de habitaciones individuales, dobles y de matrimonio, garantizando un descanso sin ruidos y confortable para aquellos que necesitan pernoctar.

Reconocimiento de Avanto en la guía ‘El Camionero Recomienda’

La empresa Wtransnet.com elaboró la guía gastronómica ‘El Camionero Recomienda’, que recoge, a través de un mapa, los bares y restaurantes de carretera mejor valorados por el sector en todo el país. En esta guía, Avanto destaca como uno de los 32 establecimientos preferidos en Castilla y León, siendo el mejor indiscutido de Segovia.

La selección se basa en la relación calidad-precio de los menús ofrecidos, un aspecto fundamental para los transportistas que buscan buena comida sin afectar su presupuesto. La guía detalla información sobre cada local, incluyendo ubicación, datos de contacto, horarios y platos destacados del menú.

¿Qué opinan los clientes sobre Avanto, el restaurante de carretera destacado de Segovia?

Las reseñas de los clientes reflejan la satisfacción con el servicio y la calidad de la comida en Avanto. Por ejemplo, un usuario de TripAdvisor comentó: «Hola, he parado porque pasaba por delante y tanto el servicio como la comida han sido de 10. La sopa castellana y la carrillada estaban buenísimas y el precio espectacular. Muy buen trabajo. Muchas gracias».

Otro usuario destacó: «Sitio muy bueno, comida excepcional, sobre todo el cordero. Mucho sabor, como hacía mucho tiempo, no probaba. Precio mejor aún. Recomiendo como hacía mucho tiempo no recomendaba. Volveré seguro y no una sola vez. Por cierto, el trato del personal no puede ser mejor».

¿Dónde queda Avanto y cuál es su horario?

Para aquellos interesados en visitar o contactar con el restaurante Avanto, aquí están los detalles:

Dirección: Carretera Segovia-Arévalo Km. 26, 40440 Santa María la Real de Nieva, España

Carretera Segovia-Arévalo Km. 26, 40440 Santa María la Real de Nieva, España Teléfono: +34 921 59 45 03El restaurante está abierto todos los días desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 a.m., ofreciendo desayunos, almuerzos y cenas.

¿Cuáles son los otros restaurantes recomendados en Castilla y León?

Además de Avanto, la guía ‘El Camionero Recomienda’ destaca otros establecimientos en la región. Algunos de ellos son:

Restaurante Linares (Villanueva de Argaño, Burgos): conocido por sus espaguetis con gambas y postres caseros como el arroz con leche y diversas tartas.

conocido por sus espaguetis con gambas y postres caseros como el arroz con leche y diversas tartas. Asador El Rincón del Sol (Trabazos de Aliste, Zamora): especializado en carnes a la brasa, acompañadas de ensaladas y patatas fritas.

especializado en carnes a la brasa, acompañadas de ensaladas y patatas fritas. Restaurante La Encina (Palencia capital): ofrece una variedad de platos tradicionales en un ambiente acogedor.

Por otra parte, llama la atención que, en provincias como Valladolid, el único restaurante destacado, La Criolla, se encuentra en pleno centro de la capital, junto a la Plaza Mayor. Esto contrasta con la mayoría de los establecimientos recomendados, que suelen estar ubicados en zonas periféricas o en rutas frecuentadas por transportistas.