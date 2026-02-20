Canarias tiene uno de los mejores asadores del mundo y está en España: no he probado otra carne igual

Nuestra gastronomía explora lugares de referencia que se destacan por la calidad de sus productos, platos exquisitos y la calidez en la atención personalizada. Uno de ellos es el restaurante Char Fuego y Brasas, ubicado en el corazón del prestigioso hotel Baobab Suites, en Costa Adeje de Tenerife. Destaca por ser uno de los mejores asadores del mundo por haber sido incluido por primera vez en el selecto listado de los 101 World’s Best Steak Restaurants, alcanzando el puesto número 61 a nivel mundial.

En ese sentido, este reconocimiento visibiliza la excelencia culinaria del restaurante y permite colocarlo dentro de una élite reservada que lograron resultados destacados en las preparaciones de carne. La lista de los lugares más distinguidos se actualiza año a año a partir de una selección que se basa en los siguientes criterios: la calidad de los cortes, la maduración, la técnica de cocción y la experiencia global del comensal. El restaurante Char Fuego y Brasas representa una combinación entre la tradición ganadera y la innovación gastronómica que desarrollan a partir de las brasas para realzar los sabores. Por lo tanto, el reconocimiento y la inclusión en este ránking permite resaltar la calidad del restaurante y proyecta internacionalmente la imagen de Tenerife como un destino de alto nivel para el turismo gastronómico.

En Canarias: descubre uno de los mejores asadores del mundo

La presencia de Char Fuego y Brasas en este prestigioso listado global se inscribe dentro de una tendencia creciente. Además de destacar la calidad y el arte culinario a nivel local y regional, permite revalorizar la cocina española en el escenario internacional.

Con 9 años llenos de increíbles experiencias y un crecimiento notable, Char se traslada desde su encantador enclave pesquero que nos ha acogido durante tanto tiempo. en la web describen que ahora están en el impresionante Hotel Baobab Suites, donde dan un servicio y una experiencia mejorados, rindiendo homenaje al arte de la parrilla «gracias a la increíble técnica de nuestro chef Babacar, maestro del fuego encargado de transformar productos sobre las llamas y brasas».

Según la Asociación de Restaurantes de España (ARE), la excelencia gastronómica es uno de los motores fundamentales de atracción turística. «Este tipo de reconocimientos permiten consolidar un modelo culinario basado en la identidad regional y la calidad de sus productos».

Además, destacan que el restaurante ha sabido combinar técnicas clásicas de parrilla con cortes seleccionados tanto de origen nacional como internacional, siempre respetando la trazabilidad y el bienestar animal.

Los responsables del restaurante indican que el entorno del hotel Baobab Suites ofrece un concepto de lujo sostenible. De esta manera, Char Fuego y Brasas logra una fusión integral con la esencia a partir de su cocina a la vista, la selección de maderas nobles para las brasas y una carta de vinos cuidadosamente curada.

Un templo para los amantes de la carne

Desde el equipo de Char Fuego y Brasas aseguran que ser uno de los mejores asadores del mundo les posiciona y además trabajan para garantizar la calidad de los productos y ofrecer un servicio personalizado, donde cada detalle suma una vivencia exclusiva.

Una de las prácticas más distintivas la realiza el chef ejecutivo, quien ha sabido implementar técnicas de maduración en seco (dry aged) que permiten alcanzar sabores profundos y texturas únicas en los cortes.

Las prácticas están avaladas por instituciones como el Instituto Europeo de Tecnología Alimentaria, quienes destacan la importancia del proceso de envejecimiento controlado para maximizar la calidad de las carnes.

¿Qué podemos comer en uno de los mejores asadores del mundo?

Además de los clásicos cortes de vacuno como el chuletón o el lomo alto, Char ofrece piezas menos convencionales que exploran otras texturas y matices, como el flat iron o el picanha. «Las propuestas son cuidadosamente seleccionadas y demuestran que la creatividad y el conocimiento técnico pueden convivir en armonía con la tradición carnívora», explican.

La sostenibilidad y la excelencia

A partir de los acuerdos que establecen desde el restaurante con productores locales de carne, desarrollan y cuidan una ganadería responsable utilizando proveedores certificados que garantizan el respeto por los recursos naturales. En este sentido, la sostenibilidad ha sido una de las claves que han distinguido a este asador en su camino al éxito. Y de ahí que esté tan reconocido.

Según un informe de la Comisión Europea sobre el futuro de la alimentación, los consumidores en general cada vez valoran más la trazabilidad de lo que consumen y la transparencia de las prácticas agrícolas y ganaderas.

Por lo tanto, el puesto 61 en el listado de los 101 World’s Best Steak Restaurants es el reflejo de años de esfuerzo, una visión clara y una pasión por las brasas que cautiva a miles de comensales.

La trayectoria y la profesionalidad permiten que este restaurante asador, además de ser de primera calidad, nos ofrezca una experiencia de referencia para ubicar a Tenerife en el mapa global de la alta cocina en carnes.