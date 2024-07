¿Cómo enviar comida española a Reino Unido para nuestros familiares y amigos?

Desde hace varias décadas, Reino Unido ha sido el destino favorito de muchos españoles que buscan comenzar una nueva vida. Ya sea por motivos de formación, trabajo o incluso amor, actualmente más de un millón de españoles residen en las Islas Británicas. Las razones principales para elegir este destino incluyen la facilidad con el idioma, la proximidad geográfica, las abundantes oportunidades laborales y el atractivo de su rica cultura.

Sin embargo, hay dos aspectos que suelen generar dudas a la hora de tomar la decisión de mudarse: alejarse de los seres queridos y la gastronomía española. Mientras que el primero es un desafío emocional sin una solución sencilla, el segundo tiene una solución práctica que puede aliviar la nostalgia culinaria.

En las siguientes líneas, te explicaremos cómo puedes enviar de manera rápida y cómoda productos típicos españoles como jamón serrano, chorizo y otros alimentos que tus seres queridos tanto extrañan en Reino Unido. Gracias a Gastronomic Spain, una tienda online especializada, ahora es posible disfrutar de los sabores de España sin las complicaciones que el Brexit ha impuesto.

Como enviar comida española a Reino Unido:

Debido al Brexit, enviar comida española de forma particular a Reino Unido se ha vuelto una tarea complicada y casi imposible. Las nuevas regulaciones y la implementación de aduanas han limitado significativamente la capacidad de enviar productos alimenticios de manera personal.

Sin embargo, existe una solución práctica y conveniente: GastronomicSpain.com. Gastronomic Spain lleva más de 9 años enviando comida española a Reino Unido y a toda Europa, acumulando una amplia experiencia en el sector. Es tu principal aliado para acercar los sabores de España a tus seres queridos en el extranjero, garantizando un servicio confiable y de alta calidad.

Esta tienda online española ofrece una amplia variedad de más de 1.500 productos españoles, lo que la convierte en la mejor opción para disfrutar de tus alimentos favoritos en Reino Unido. A continuación, te enumeramos los motivos por los cuales Gastronomic Spain es la elección ideal:

1. Envío gratuito a Reino Unido: Para pedidos superiores a 89,99€, el envío es completamente gratis. Además, Gastronomic Spain envía gratis a todos los países de la Unión Europea para pedidos superiores a 79,99€ ó 89,99€ (consulta condiciones). Para pedidos inferiores, los costes de transporte son muy económicos.

2. Sin límite de peso: No hay restricciones en el peso de tus pedidos, lo que te permite comprar en grandes cantidades sin preocupaciones.

3. Papeles de aduana gratis: Gastronomic Spain se encarga de todos los trámites aduaneros sin costo adicional.

4. Sin pagos adicionales al recibir el pedido: No tendrás que pagar nada al recibir tu comida en Reino Unido.

5. Exención de IVA: No pagarás IVA por los productos que compres., ya que la alimentación en Reino Unido tiene un IVA del 0%

6. Productos de origen animal: Gastronomic Spain es la única tienda online que envía productos de origen animal a Reino Unido. Jamón, queso, embutidos, vas a disfrutar de forma fácil y sencilla. Toda la documentación necesaria para el envío también la realizamos sin costo adicional.

7. Atención al cliente eficiente: Disponemos de un sistema de atención al cliente que resuelve de forma rápida cualquier duda. web: GastronomicSpain.com | email: [email protected]

Además, Gastronomic Spain ofrece transporte aéreo con tarifas muy económicas, lo que hace aún más accesible y rápido el proceso de recibir tus productos españoles en Reino Unido.

En resumen, aunque el Brexit ha dificultado el envío a particulares de alimentos españoles a Reino Unido, Gastronomic Spain proporciona una solución eficiente y económica para seguir disfrutando de todos los alimentos españoles que echas de menos sin complicaciones.

¿Cuáles son los alimentos más demandados por los españoles en Reino Unido?

Los alimentos más demandados por los españoles en Reino Unido reflejan el anhelo por los sabores de su tierra natal. Entre los más solicitados se encuentran el jamón serrano y diversos embutidos como el chorizo, el fuet y la morcilla. La salsa de tomate frito, esencial en muchos platos españoles, también es muy buscada. Además, los dulces tradicionales de la infancia, como los Donettes y los Bollycaos, tienen una gran demanda. Otros productos populares son el caldo de pollo, el Colacao, y conservas de pescado como las anchoas y los boquerones. Estos alimentos no solo satisfacen el paladar, sino que también reconfortan con un sabor de hogar a quienes viven en el extranjero.

¿Qué productos españoles no se pueden enviar a Reino Unido?

Aunque muchos productos españoles pueden enviarse a Reino Unido, existen algunas restricciones importantes que debes tener en cuenta. El principal producto que no se puede enviar es el alcohol de alta graduación, debido a las estrictas regulaciones aduaneras y de importación. Además, aunque técnicamente es posible enviar alcohol como cervezas y vinos, no se recomienda hacerlo. Estos productos están sujetos a impuestos adicionales en el destino, lo que incrementa significativamente su costo final y, en muchos casos, hace que no valga la pena comprarlos.

Por tanto, si estás considerando enviar productos españoles a Reino Unido, es mejor centrarse en alimentos que no tengan estas restricciones, como embutidos, salsas, dulces y conservas, para asegurarte de que tus seres queridos puedan disfrutar de los sabores de España sin enfrentarse a problemas aduaneros o costes inesperados.

Alimentos españoles en Reino Unido:

Cuando hablamos de alimentos españoles, el Brexit ha supuesto un antes y después. Cuando Reino Unido formaba parte de la Unión Europea, se podía encontrar una gran variedad de productos españoles, tanto en supermercados, como en tiendas especializadas. Además, al haber libre comercio, los familiares podían enviar de forma cómoda paquetes de comida a Reino Unido.

Con el Brexit, todo esto se acabó. La oferta de productos españoles se ha reducido considerablemente en Reino Unido. Si que es cierto que algunos productos básicos se pueden encontrar, aunque su precio es muy superior al esperado. Además, al implementarse las aduanas, los familiares y amigos ya no pueden enviar productos españoles.

Ahora que ya conoces la tienda online Gastronomic Spain, no hay escusas para enviar la comida española que mas gusta a tus seres queridos en el extranjero.