La última revolución de la UEFA para la Eurocopa: sólo el capitán podrá hablar con el árbitro

La UEFA ha tomado una drástica decisión que quién sabe si será positiva o negativa para el fútbol. El máximo organismo del fútbol europeo ha tomado la decisión de prohibir que los jugadores se acerquen al árbitro durante los partidos de la Eurocopa con el objetivo de rodear al colegiado y evitar así las protestas. Así lo ha confirmado Roberto Rosetti, jefe arbitral de UEFA, en una rueda de prensa.

«Queremos explicar nuestras decisiones, pero es imposible dirigirse a once jugadores. Sólo lo haremos al capitán. El cuarto árbitro hará lo mismo con el técnico. Estamos hablando de situaciones importantes, evidentemente, no de todas. No queremos jugadores alrededor, solo el capitán. Los demás serán amonestados. Ya pasó en las finales europeas, recientemente: Vincic sacó dos amarillas al Dortmund por protestar, Kovacs una amarilla a cada equipo en la Europa League y Artur Dias otra en la Conference. Estamos en este nivel de aplicación», explica el jefe arbitral de UEFA.

Antes de la celebración de la Eurocopa, Roberto Rosetti explica la decisión que ha tomado la UEFA: «No lo hacemos por los árbitros, lo hacemos por el fútbol. Por el futuro. Por los jóvenes y los que quieran ser árbitros». Por otro lado, el jefe arbitral de UEFA añadió qué ocurrirá con los casos en las que las selecciones tengan a sus porteros de capitanes: «Si el portero es el capitán, el equipo dirá antes del encuentro qué jugador representará al capitán cuando no esté cerca. Hay dos equipos con el portero como capitán en la Euro: Italia y Eslovenia».

Rosetti, además, recordó cómo se utilizará el VAR, que tantos problemas ha venido dando en los últimos meses, incluso ha estado en entredicho en la Premier League: «Hay que tener cero tolerancia cuando haya riesgo. Hay que proteger al jugador. Jugar la pelota no es suficiente ante las entradas duras».

El fuera de juego en la Eurocopa

Sobre los fueras de juego, Rosetti ha pedido a los árbitros que «levanten la bandera solo si están seguros. Si no están cien por cien seguros, tienen que mantener la bandera baja. Con el fuera de juego semiautomático, el fuera de juego se resuelve y puede ahorrar mucho tiempo en las decisiones».

Como no iba a ser de otra manera, todos los partidos de esta Eurocopa contará con la última tecnología para los goles fantasmas. Y es que se desplegarán «siete cámaras por gol, utilizando un software de control para rastrear el balón dentro del área de gol», y añade «en un segundo de la acción» si el balón entró o no por completo.

El torneo da comienzo este viernes a las 21:00 horas de la noche y lo hace con un Alemania, la anfitriona, ante Escocia en el Allianz Arena de Múnich, estadio donde el Bayern de Munich disputa sus partidos como local. Y desde este primer encuentro se podrá valorar si todo lo puesto encima de la mesa casa con la teoría, lo expuesto este miércoles por el jefe arbitral de la UEFA.