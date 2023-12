Sigue en directo el Sorteo de la Eurocopa 2024 hoy | Grupos, cruces y emparejamientos en vivo

El sorteo de la Eurocopa 2024, en lo que respecta a la fase final de la competición de fútbol por selecciones, se celebra este sábado 2 de diciembre y en él conoceremos los rivales de España para la Euro 2024. Sigue en vivo y en directo en este texto todo lo que sucede en la ceremonia en la que sabremos los emparejamientos, grupos y cruces de la Fase Final de la Eurocopa de Alemania 2024.

Los grupos de la Eurocopa 2024

Grupo A: Alemania, Hungría

Grupo B: España, Albania

Grupo C: Inglaterra, Dinamarca

Grupo D: Francia, Austria

Grupo E: Bélgica, Rumanía

Grupo F: Portugal, Turquía

Albania, rival de España en la Eurocopa 2024

Es la segunda vez que Albania se mete en la Eurocopa 2024. Jugará contra España en Dusseldorf, el 24 de junio de 2024, cerrando la actividad del Grupo B de la Euro. Suerte para la selección nacional de momento.

Los grupos de los cabezas de serie de la Eurocopa 2024

¡ESPAÑA, AL GRUPO B! La fecha del debut de España en la Eurocopa 2024

¡La primera bola, después de la de Alemania, es la de España!

Explicación del sorteo de la Eurocopa 2024

Giorgio Marchetti, vice secretario general de la UEFA, explica cómo será el funcionamiento del Sorteo de la Eurocopa 2024. En menos de media hora, tendremos la determinación de todos los grupos de la Eurocopa, así como el orden de los partidos.

La banda sonora de la Eurocopa 2024

Se acaba de anunciar en la filarmónica de Hamburgo que la banda sonora de la Eurocopa 2024 será producida por tres referentes de la musica actual. Medusa, One Republic y Kim Petras pondrán la canción y el sonido a la Euro de Alemania.

Gianluigi Buffon y David Silva, anfitriones del sorteo de la Eurocopa

Junto a Gigi Buffon, otros nueve personajes serán protagonistas de este Sorteo de la Eurocopa 2024. Todos ellos son personajes importantes de la historia de la Eurocopa, los repasamos a continuación. En representación española, el gran David Silva.

Dónde ver por TV los partidos de la Eurocopa 2024 en directo

Acaba de anunciarlo, en pleno directo, RTVE. La cadena pública emitirá en abierto, en directo por televisión todos los partidos de la Eurocopa 2024.

¡Comienza el sorteo de la Eurocopa!

Ya en marcha el Sorteo de la Eurocopa 2024. Por el momento, destaca una espectacular actuación musical de música clásica muy aplaudida por los presentes en Hamburgo. Enseguida comenzamos con el sorteo de los bombos.

Los bombos del Sorteo de la Eurocopa 2024

Estos son los bombos del Sorteo de la Eurocopa 2024. Cabe recordar que España es cabeza de serie y no podrá quedar encuadrada con nadie del Grupo/Bombo 1.

A qué hora empieza el Sorteo de la Eurocopa

El Sorteo de la Eurocopa está a punto de empezar. La cita, que se celebra en Hamburgo este sábado 2 de diciembre de 2024, comienza a partir de las 18:00 horas y durará en torno a una hora. Pasado ese tiempo, conoceremos a los rivales de España en la Euro 2024.

¿Dónde ver por TV el sorteo de la Eurocopa 2024?

Si quieres ver por TV en directo el Sorteo de la Eurocopa 2024 que se celebra este sábado 2 de diciembre en Hamburgo, tendrás que sintonizar el canal Tdp, de TVE, para poder ver lo que sucede con imagen en directo. Asimismo, en OKDIARIO te contamos minuto a minuto todo lo que ocurra en el sorteo de la Eurocopa.

Así es la repesca de la Eurocopa 2024

Actualmente, hay 21 equipos clasificados para la Fase Final de la Eurocopa 2024 de Alemania, y los tres restantes saldrán de la repesca resultante de la fase de clasificación para la Euro. Los cruces de la repesca son los siguientes.

The 6 play-off semi-finals will be played on 21 March 2024 🗓️

The 3 play-off finals will take place on 26 March 2024 🗓️#EURO2024 pic.twitter.com/F2WXObhZIE

