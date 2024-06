La RFEF pide auxilio a UEFA y FIFA ante la injerencia del Gobierno de Sánchez

La Federación Española de Fútbol se reunirá en la mañana de jueves con UEFA y FIFA de manera telemática para ponerles al tanto de las injerencias que el Gobierno de Pedro Sánchez está cometiendo contra el máximo organismo futbolístico español. De esta manera, la RFEF quiere mantener una conversación con ambos organismos de manera simultánea para ponerles al tanto de todas sus preocupaciones y para conocer como se está viendo todo esto desde Nyon y Zúrich.

Tras unas semanas de aparente calma, tras el duelo que enfrentó a España e Italia en Gelsenkirchen, todo saltó de nuevo por los aires con la propuesta del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de querer suspender en su cargo durante seis años a Pedro Rocha, presidente de la RFEF. Una decisión que ha alertado más si cabe tanto a UEFA como a FIFA, que ya mostraron hace varios meses su preocupación por estas injerencias.

El pasado mes de abril, FIFA y UEFA hicieron un comunicado en el que dejaban claro cuál es su postura y avisaban al Gobierno de España: «Seguimos de cerca la situación que rodea a la RFEF con gran preocupación. Buscaremos información adicional para evaluar hasta qué punto el nombramiento por parte del CSD de la llamada Comisión de Supervisión, Normalización y Representación puede afectar a la obligación de la RFEF de gestionar sus asuntos de forma independiente y sin interferencias indebidas del gobierno».

Con esta nueva reunión, que como puede asegurar OKDIARIO se producirá este jueves, el objetivo de la Federación Española de Fútbol no es otro que mantener al tanto de todo a UEFA y FIFA, reconfirmar su respaldo, informarles de las maniobras del Gobierno de Pedro Sánchez y tratar de que, en el caso de ser necesario, den un paso más en sus advertencias. Obviamente, el extremo que todos quieren evitar es llegar a la intervención.

El Gobierno de Pedro Sánchez pondría a España en una situación bochornosa de continuar con una intromisión que desde Las Rozas no entienden. La Federación no quiere ningún tipo de enfrentamiento, no entran en ningún conflicto e intentar ceder en todo, pero ya han podido comprobar que con este Ejecutivo es imposible.

La FIFA -al igual que la UEFA- es muy clara y contundente cuando un Gobierno trata de intervenir una Federación, como puede ser en este caso la RFEF. Tenemos ejemplos varios de sus castigos, aunque nunca se han tenido que enfrentar a esto en una federación tan importante como la de España. En el escenario más alarmante, de consumarse este castigo, dejaría a nuestras selecciones y clubes sin poder participar en competiciones de estos organismos. Es decir, Champions League, Europa League y Conference League. El castigo sería mayúsculo y sólo habría un culpable: el Gobierno de Pedro Sánchez, que nos pondría a la altura de otras Federaciones anteriormente intervenidas como el Chad, Pakistán, Zimbaue, Perú, Guatemala o Kenia, entre otras.

El peligro de perder el Mundial

En el caso de España, además de eso, se uniría la candidatura del Mundial 2030. La FIFA ya ha avisado al fútbol español, y con ello también al Gobierno de España, que si siguen las injerencias existe una posibilidad real de que se le quite a nuestro país ese Mundial par dárselo a Francia. Y además, el organismo que preside Gianni Infantino también ha trasladado a la Federación y al Gobierno de España que existe una alternativa real a la candidatura española.

La FIFA no va de farol y avisa de que Francia está preparada para coger la parte del proyecto de Mundial 2030 que en principio es de España. Si la FIFA considera que hay injerencia gubernamental -y la resolución del TAD, que es un órgano dependiente del Consejo Superior de Deportes, podría entenderse como tal-, en Zúrich podrían decidir quitarle a España sus sedes y su parte del Mundial y dárselo a Francia.