La prensa inglesa analiza en OKDIARIO la final de la Eurocopa: «España es favorita»

La prensa inglesa lo tiene muy claro y no tiene dudas. Ven a España favorita. Por su juego, por su gran torneo y por como han llegado hasta la final que se disputa este domingo en el Olímpico de Berlín. Inglaterra ha llegado hasta aquí con goles en el descuento y tandas de penaltis, y piensan que tienen opciones, pero que claramente la Selección española es mejor equipo a día de hoy.

Rik Sharma, de AFP, nos comenta en OKDIARIO esto mismo: «En Inglaterra piensan que España es favorita para este partido por su forma de jugar durante este torneo. Han sido brillantes, han marcado 13 goles y sobre todo porque la selección inglesa no ha brillado. Tienen muchas estrellas, pero no han rendido como se esperaba, aunque hemos llegado a la final por algunos momentos buenos. Pero sin jugar bien».

«Lamine Yamal es el jugador al que más respeto tienen en Inglaterra, aunque solamente tenga 17 años. Su torneo ha sido increíble. Hay mucha gente en Inglaterra que no había visto muchos partidos suyos, excepto el del Barcelona contra el PSG. Pero ahora sí conocen a Lamine. Y Nico también es increíble», valora sobre la estrella de la selección española.

«Inglaterra llegó a la final de 2020 jugando bien y mejor de lo que esperaba la gente. La afición llega a esta nueva final con algo de menos ánimo. La selección inglesa está jugando peor de lo que debemos», culmina sobre la selección inglesa.

En Inglaterra ven superior a España

También hemos podido charlar con el periodista Guillem Balagué, de la BBC, que nos comenta que «les he provocado un poco por redes sociales diciéndoles que para Inglaterra la victoria es absolutamente necesaria y tienen algo de ansiedad por ello, ya que les falta ese paso que no han podido conseguir desde 1966. Y dicen, de manera masiva, que no, que España es la favorita, que juega mejor y que va a ganar. No confían unánimemente en su Selección».

«Dudo que tengan miedo a alguien. El tema de Lamine es que no sabemos muy bien por donde va a salir. Si va a ser el que decide o no. Si va a ser el que asiste o regatea. Esa incertidumbre ayuda mucho a España y hace que Inglaterra tenga que estar muy pendiente de él. Pero en la contraria estará Nico», señala.

También Sid Lowe, del periódico The Guardian, opina que la Selección española es favorita: «Los ingleses ven favorita a España, obviamente, porque ha jugado mejor que ellos. Desde allí han criticado mucho a la Federación, a la selección y a Gareth Southgate. Pero cuando llegas así, apurando, marcando en el 91 ó 94, con una chilena, por penaltis… empiezan a pensar que cabe la posibilidad de ganar».

«Le tienen una gran admiración a Lamine Yamal en Inglaterra. La sensación es de una explosión y una aparición estelar. Le tienen como un jugador excepcional», termina ante la cámara de OKDIARIO en la previa de la gran final de la Eurocopa que se disputa este domingo en Berlín.