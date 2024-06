Montella explica los motivos de la suplencia de Güler: «Lo siento por él…»

Vicenzo Montella se vio obligado a responder los motivos de la suplencia de Arda Güler en el partido de Turquía ante Portugal. Los otomanos cayeron duramente derrotados por 3-0 ante la selección de Cristiano Ronaldo y compañía y el entrenador italiano sufrió una oleada de críticas por la suplencia del futbolista del Real Madrid. Acudió a rueda de prensa y dejó claro que había riesgo de lesión.

«Lo siento mucho por Arda Güler. Estaba cansado y había riesgo de lesión. Lo metí en el partido pensando que íbamos a marcar un gol cuando estábamos a cero», explicó Montella tras el enfado de miles y miles de turcos por la suplencia de su gran estrella. Y es que Güler fue el gran protagonista en el primer partido de Turquía ante Georgia donde anotó un auténtico golazo por toda la escuadra, lo que le permitió convertirse en el debutante más joven en anotar gol en una Eurocopa.

Pero las preguntas no quedaron ahí y Montella fue muy cuestionado por los cambios que llevó a cabo respecto al primer partido y que no le salieron nada bien. «Sería mejor si habláramos del partido. No hicimos un mal partido. Estuvimos muy cerca de marcar un gol en los primeros 20 minutos.Si no anotas contra rivales de este nivel en los primeros minutos, luego todo se vuelve difícil. Después de su gol la moral bajó, y mientras intentábamos recuperarnos llegó el segundo. Intentamos recuperarnos hasta el final. Luchamos mucho», dijo en rueda de prensa.

La prensa turca también le cuestionó el cambio de portería: «Tenemos tres buenos porteros. Bayındır tuvo un buen desempeño en el partido amistoso de Italia. Salió en el partido de Gales y estuvo bien. Esta mañana nos hemos levantado con la lesión de Mert Günok. Altay también estuvo bien en el partido contra Alemania. Nuestros tres porteros son buenos. Cuando algo sale mal, el primer enemigo es el técnico de la Selección. Yo sé eso. A la hora de tomar decisiones aplico lo que sé».

Güler quita hierro al asunto

Arda Güler es consciente de las pasiones que despierta en su país. Turquía ha visto como tiene a su gran perla jugando en el Real Madrid y liderando una selección con tan sólo 19 años. La suplencia en el partido ante Portugal y después de haber anotado un golazo ante Georgia en el debut no gustó nada a los aficionados turcos. Pero el joven mediapunta quiso quitar hierro a la polémica subiendo una foto a sus historias junto al seleccionador italiano.

El futbolista del Real Madrid, tras acabar el partido ante Portugal, subió a sus historias de Instagram una foto junto a Montella en el que este le daba un beso en la frente. El jugador era consciente de todas las críticas que estaba sufriendo su seleccionador y él quiso apoyarle públicamente con una bonita imagen. El turco jugó 25 minutos en la derrota por 3-0 y Turquía se la jugará ante República Checa el próximo miércoles.