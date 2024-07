De la Fuente: «Esto os sorprende más a vosotros que a nosotros»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria de España frente a Francia en las semifinales de la Eurocopa. Un golazo de Lamine Yamal y un tanto de Dani Olmo llevaron al combinado nacional a la final que se celebrará el próximo domingo en Berlín. Antes, marcó Kolo Muani.

De la Fuente comenzó hablando de la fe que tiene en esta selección española:»Este equipo es para creer siempre. Son fantásticos. Siempre hay tenerlos fe. Son generosos. Hoy ha sido una exhibición más».

También habló de Morata, su partido y el golpe que sufrió en la celebración: «Vamos a esperar a mañana, creemos que no es nada. Es el mejor capitán que podemos tener. Hace el trabajo que necesitamos. Es indiscutible y sigue siéndolo, pero es importante dentro y fuera del terreno de juego. En la intimidad demuestra la grandeza que tiene como ser humano. Es excepcional y un grandísimo futbolista, al que pido que se le dé su lugar. Espero que tenga recorrido y que esta no sea su última fase final con España».

Por otro lado, fue reivindicativo al hablar de este equipo: «Yo siempre acepto las críticas y me habéis hecho un experto en asimilarlas. Pero esto os sorprende más a vosotros que a nosotros. Yo sí los conocía. A mí no me sorprende y sé que puede dar mucho más y mejoraremos».

«Para premiar esto hay que creer en esto. Cada uno tiene que creer en lo que puede presentar. Somos muy versátiles. No puede ser casualidad que apostemos por estos futbolistas para jugar a otra cosa», añadió.

Sobre los pitos a Cucurella, fue claro: «No sé el motivo por el que le han pitado, pero lo único que han hecho ha sido motivarle. Estoy en contra de cualquier falta de respeto y la sociedad alemana es fantástica. No los representa».

De la Fuente también habló del gol de Lamine: «Hemos visto una genialidad producto de un genio al que hay que cuidar mucho. Yo le ha consejo que siga con la misma humildad y con los pies en el suelo. Lo que celebro es que sea español y podamos disfrutarle durante muchos años».

El seleccionador también elogió a Dani Olmo: «A mí no me sorprende lo que hace Dani Olmo. Sólo tenía que adaptarse y coger ritmo. Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia él. Dirigió a 26 jugadores geniales y eso es una suerte para mí. Tenemos una selección joven con mucho presente y, sobre todo, con mucho futuro».

Sobre lo que más le llena de orgullo, fue claro: «El mérito lo tienen los futbolistas. De lo que más orgulloso me siento es de como hemos recorrido el camino, de que nos acostumbremos, de que no hay logro sin sufrimiento. El sufrimiento en la vida es lo normal, nos cuesta todo y de eso estoy orgulloso».

De la Fuente habló de la felicidad que hay en todo el país por esta selección española: «Sólo les puedo dar las gracias. Eso es lo que necesitamos. Estamos orgullosos de que salgan a celebrar los éxitos de nuestra Selección».

Sobre Jesús Navas, explicó lo siguiente: «Es para comérselo. Todo lo hace bien. Tiene una calidad impresionante. Es un ejemplo en el que se fijan sus compañeros. El fútbol le dejará cuando quiera. Con nosotros tiene las puertas abiertas siempre. Siempre suma. Eso es clave para un grupo que forma una familia. Lo digo desde el sentimiento».