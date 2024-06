Alemania contiene la respiración por Rüdiger: podría no jugar los octavos por lesión

Antonio Rüdiger tiene en vilo a toda Alemania. El defensa del Real Madrid y jefe de la zaga alemana sufrió una distensión muscular en el último partido ante Suiza, lo que le podría obligarle a perderse el partido de octavos de final ante Dinamarca. Restan para ese encuentro todavía varios días, pero los servicios médicos le tienen entre algodones con el objetivo de que pueda estar disponible para Julian Nagelsmann lo antes posible.

«Nuestro jefe de defensa, Antonio Rüdiger, sufrió una distensión muscular en la parte posterior del muslo en el último partido del grupo contra Suiza (1-1). Amenaza con perderse los octavos de final de la Eurocopa contra Dinamarca el sábado», cita la prensa alemana sobre el estado de salud de su jugador. Cabe destacar que el ex del Chelsea es, junto a Gündogan o Kroos, uno de los jugadores más importantes para el seleccionador alemán.

Que Rüdiger pueda perderse el primer partido de octavos de final ante Dinamarca no le hace gracia a Nagelsmann, que reza como nunca para que su jugador pueda estar disponible para este partido. Después de dejar malas sensaciones ante Suiza y casi verse abocado al segundo puesto del grupo A, es importante que la anfitriona regrese a la victoria, ya que de no hacerlo quedarán eliminados a las primeras de cambio. Y encima ante su afición.

Después de celebrar el pase a los octavos de final, Rüdiger se tiró al césped donde necesitó la ayuda de sus propios compañeros para estirar sus piernas. Al acabar el choque, Nagelsmann confirmó los problemas de Rüdiger y deseó que no tenga nada importante. «Antonio tiene un pequeño problema en el muslo. Tendremos que ver qué pasa. Espero que no sea nada grave. Ya veremos. Podría ser bastante problemático», dijo el seleccionador alemán tras el partido ante Suiza, sabedor que su baja sería muy sensible para los octavos de final.

Alemania en octavos

Alemania sufrió de lo lindo en el último partido ante Suiza para lograr el pase a los octavos de final como primera de grupo. De hecho, no lo tenía cerrado hasta que Fullkrug, en el último minuto de partido, hiciera de cabeza el 1-1 y darle a su selección la clasificación como primera clasificada. De no haber conseguido este gol, la anfitriona habría ido por el otro lado del cuadro y que viéndolo ahora, habría sido mejor que quedar primero. Por este lado del cuadro se encuentran Portugal, España, Francia y la propia Alemania, que se podría enfrentar a la Roja si los chicos de Luis de la Fuente vencen en octavos.

Ahora Alemania se enfrentará a Dinamarca el sábado a las 21:00 horas de la noche en el Signal Iduna Park de Dortmund, estadio donde juega sus partidos como local el Borussia. Y lo hace ante una selección que logró el pase a los octavos de final tras sumar tres empates en los tres partidos de la fase de grupos. 1-1 ante Eslovenia en el encuentro inaugural, el mismo resultado ante Inglaterra y 0-0 ante Serbia para lograr el pase como segunda de grupo.