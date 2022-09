Yolanda Díaz pone tierra de por medio con Podemos. La líder de Sumar no quiere saber nada del partido de Irene Montero, Ione Belarra y Lilith Verstrynge. Para ello, este domingo ha protagonizado unas duras declaraciones. Preguntada sobre los efectos de la tensión en las relaciones entre Podemos e IU ante las próximas elecciones autonómicas y municipales, ha expresado: «Voy a respetar todo lo que hagan, pero no es mi proyecto».

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha asegurado, igualmente, que su decisión de ser candidata no se verá condicionada por esos comicios de mayo de 2023. Unos malos datos de Unidas Podemos y sus confluencias no influirán en Sumar. De nuevo, ha insistido que su «proceso de escucha» que culminará en febrero, «no va a estar a tiempo de las municipales y autonómicas».

Por otra parte, ha tirado de hemeroteca y ha recordado el varapalo que recibió en las elecciones de Galicia en las que fue cabeza de cartel. «Fui candidata de IU en Galicia con una representación del 0,9%, es decir, era misión imposible. No me caracterizo por defender cosas en función de si son exitosas, vengo de otra cultura», ha expuesto en las páginas de La Vanguardia como recoge Europa Press.

Sobre la posibilidad de que un mal resultado de ese espacio perjudique a Sumar por desmovilización, ha aclarado: «Supongo que los dirigentes que se presentan a las municipales y autonómicas lo habrán valorado», y ha agregado textualmente que su apuesta es la ciudadana y estar a favor.

Feijóo

Por otra parte, sobre su paisano gallego Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz ha comentado: «El señor Feijóo y la extrema derecha no van a llegar a La Moncloa. Nunca me van a ver alimentando, ni por casualidad, la posibilidad cierta de que ganen». Además, no tiene miedo en que un avance electoral lastre a Sumar: «Me consta que el presidente del Gobierno va a agotar la legislatura».

«Voy a caminar en un proyecto europeo, en la conformación de un movimiento progresista y verde transfronterizo. Lanzo esta idea para Europa mientras yo lo voy a hacer aquí en España», ha señalado en contraposición a Podemos que centra su mirada siempre en Latinoamérica para encontrar aliados. La vicepresidenta ha incorporado en su Díaz-35, los 35 intelectuales que trazarán su programa político, figuras destacadas de la academia de otros países del viejo continente.

Así, ha insistido para despejar dudas: «Es decir, que va a haber nuevamente gobierno progresista, a pesar de la mala noticia que esto es para la derecha y la extrema derecha en nuestro país».

Montero

La vicepresidenta segunda ha tenido que responder sobre la intensa polémica provocada por la ministra de Igualdad sobre los niños y el sexo. Yolanda Díaz cree que la educación sexual es un derecho de los menores: «Hay que ser muy mala persona para sacar de contexto las palabras de la ministra».

«Las palabras de Irene Montero son las del Gobierno y la mayoría del país. Las reacciones de la extrema derecha para tapar sus miserias se califican por sí mismas y no se pueden tolerar», ha remarcado.

Impuestos

Finalmente, la también titular de Trabajo y Economía Social se ha mojado sobre la fiscalidad en las regiones. Avisa de que «hay un riesgo de convertir unas comunidades en paraísos y hay otro riesgo que es convertir comunidades autónomas en infiernos. Y esto no es democrático». «No podemos defender el dumping fiscal entre comunidades autónomas de ninguna de las maneras», ha subrayado.

Sobre la guerra en Ucrania, se siente «muy cómoda con el posicionamiento del Papa Francisco y del líder de Naciones Unidas» pero echa de menos una posición europea propia e independiente de Estados Unidos. No cree que los combates entre Kiev y Moscú causen nuevos roces dentro del Ejecutivo español.