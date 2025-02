Yolanda Díaz recupera una propuesta de Iglesias y exige a Sánchez que cierre los colegios concertados

El partido de Yolanda Díaz, Sumar, ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para suprimir los conciertos educativos de los colegios concertados e integrarlos en una red única de centros públicos.

Con esta iniciativa, la líder de Sumar y ministra de Trabajo y Economía Social quiere que el Ejecutivo de Pedro Sánchez obligue a las administraciones competentes a no destinar suelo público (sea de titularidad municipal o regional) para construir colegios concertados.

Así, Yolanda Díaz ha exigido que se celebre una mesa sectorial con las comunidades autónomas y administraciones competentes para «establecer una red escolar pública única, que no derive recursos públicos a financiar opciones privadas».

A su juicio, los centros concertados «generalizan el levantamiento de barreras de entrada, sobre todo con el mecanismo de cuotas y el copago de actividades o tareas voluntarias. Además, carga contra la religión católica que se imparte en los centros, señalando que supone un «ideario excluyente».

Se trata de una iniciativa que en su día ya defendió Pablo Iglesias. El fundador de Podemos propuso n la campaña de las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021 «la supresión progresiva» de los conciertos educativos, planteando «una red única de centros de titularidad y gestión pública».

«Se llevará a cabo la supresión progresiva de los conciertos educativos existentes y la permuta de la gestión indirecta a directa de las escuelas infantiles y casas de niños en centros de titularidad pública», recogía entonces una de sus propuestas.

De hecho, Díaz ha empleado los mismos argumentos que utilizó el ex líder de la formación morada en su día. Iglesias ya calificó a la educación concertada de «dispositivo de adoctrinamiento ideológico» que va «en contra de la defensa de la libertad y la democracia».

Yolanda Díaz y la Educación

Ésta no es la primera vez que la ministra de Trabajo y líder de Sumar protagoniza una polémica relacionada con la Educación. El pasado mes de diciembre, su partido exigió que los estudiantes que recibieran becas no las devolvieran, aunque no lograran «conseguir unos mínimos académicos». Es decir, quería eliminar los requisitos que tienen que cumplir los estudiantes para no perder la ayuda.

Así lo recogió el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 11 de diciembre con una Proposición No de Ley «relativa a becas y trastornos del aprendizaje» presentada por Sumar.

La exposición de motivos de la iniciativa del partido fundado por Yolanda Díaz recogía las razones por las que quieren retirar esos requisitos. El texto recordaba que la normativa actual (Real Decreto 1721/2007), aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, establece «la posibilidad de reintegros de parte o del total de la beca por no alcanzar unos objetivos académicos durante el curso de disfrute de la beca». Es decir, que si los alumnos no consiguen una nota mínima para el curso becado, tendrán que devolver parte del dinero.

Concretamente, apuntaba la PNL, «para poder tener una beca se revisan los datos académicos de dos cursos escolares». Es decir, para solicitar una beca, los estudiantes deben haber aprobado el curso anterior y, al finalizar el siguiente, también tendrán que haber llegado a esa nota mínima.

Desde la formación magenta criticaban que la política de becas tenga que «fomentar la mejora del rendimiento académico de los estudiantes».