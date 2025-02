La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha increpado a los miembros del PSOE del Ejecutivo por oponerse a la extensión de la exención del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en plena rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes. La líder de Sumar ha pedido delante de las cámaras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saliera a dar explicaciones por su negativa a dejar de gravar los sueldos más bajos. Ante esta situación, la Ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien estaba presente, ha salido a defender la posición socialista frente a los reproches de la política gallega.

Para colmo, Díaz arranca con un «me he enterado por la prensa a pesar de que he estado con María Jesús Montero toda la mañana», a lo que, casi en susurro y como sin atreverse a contestar, responde Alegría: «Eso no es así».

La discusión ha sido iniciada por la propia Díaz, quien ha empezado asegurando que respeta «la competencia que tiene la ministra de Hacienda», pero insiste en que debe de ser ella quien «responda» a las críticas por el no a la exención del IRPF al salario mínimo: «No me compete a mí ni mucho menos». «Desde el Ministerio de Trabajo hemos hecho lo que teníamos que hacer, subir el SMI.

Sin embargo, estas palabras de Díaz no han sentado muy bien en la parte del Gobierno que pertenece al PSOE. «¡Es lo que hoy se aprueba!», ha exclamado Alegría tras estas declaraciones de la líder de Sumar. «¡Es que es hoy se aprueba la subida del SMI!», ha insistido.

«Además, creo es importante recordar que a lo largo de estos años de Gobierno progresista se ha acometido la mayor rebaja del IRPF que ha afectado a las clases medias y bajas de este país», ha argumentado la portavoz del Ejecutivo en clara respuesta a su predecesora en el turno de palabra.

De esta manera, Alegría ha querido quitar importancia al problema de la tributación del salario mínimo tras la exposición de la ministra de Trabajo y ha asegurado que su Gobierno ya ha llevado a cabo otras rebajas impositivas.

Yolanda Díaz carga contra el PSOE

Sin embargo, Díaz no ha dejado ahí la cuestión y ha reabierto el debate unos minutos más tarde. «Nuestra posición es conocida. He hablado esta mañana con María Jesús Montero y conversamos todos los días, pero me he enterado por la prensa (de que no va a haber exención del IRPF al SMI)», ha asegurado la política, quien ha indicado que estos son los «hechos».

De esta manera, se evidencia una vez más la pelea interna en el Gobierno por este asunto. Antes de la aprobación de la subida del SMI y de la noticia de que no iba a haber extensión de la exención, Díaz ya había explicado su posición: «Para nosotros tiene que estar exento de la declaración».

Ante esto, Montero arremetió contra la titular de Trabajo: «Hacer discursos populistas no conducen a nada». En ese sentido la vicepresidenta primera de Sánchez alabó la gestión de su Gobierno a la hora de poner en marcha «una fiscalidad que sea justa».

La ministra de Hacienda defiende su posición argumentando que este tipo de impuestos permite «recaudar los suficientes fondos que nos permita que ante una enfermedad o ante el talento van a tener una política pública». «Todos esos factores tienen que estar presentes en una negociación», incidió para ampliar que «la política es compleja».

En ese sentido, el triunfo de Montero en esta discusión ha provocado que los trabajadores que cobren el salario mínimo pasen a tener un salario anual de 16.675 euros, frente a los 15.876 euros de 2024. Son 700 euros más al año, unos 50 euros más brutos al mes en 14 pagas, que tras pagar por IRPF 353 euros anuales, se quedarían en algo más de 25 euros netos al mes.