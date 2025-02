Hacienda será la gran ganadora de la decisión de la ministra María Jesús Montero de no elevar el mínimo exento para hacer la declaración de la renta al mismo nivel que subirá el salario mínimo, un 4,4%. Esto obligará a los trabajadores que cobran el salario mínimo -unos dos millones- a tributar por IRPF pese a cobrar sólo 50 euros más al mes.

Los trabajadores que cobren el salario mínimo pasarán a tener un salario anual de 16.675 euros, frente a los 15.876 euros de 2024. Son 700 euros más al año, unos 50 euros más brutos al mes en 14 pagas. Para las empresas que tengan un trabajador que cobre el salario mínimo, los costes laborales se incrementarán en 913 euros anuales: 700 euros del sueldo del empleado y 213 euros más de costes laborales.

Para el trabajador, y según cálculos del Partido Popular, de los 700 euros anuales de subida le quedarán tras pagar el IRPF 353 euros anuales, algo más de 25 euros netos al mes. El motivo es que entre la renta y la Seguridad Social, los trabajadores tendrán que pagar 346,19 euros anuales a las arcas públicas, casi el 50% de la subida.

¿Y el Gobierno de Pedro Sánchez? Pues se embolsará gracias a esta decisión de Hacienda de no elevar el mínimo exento para tener que hacer la declaración de la renta 213 euros de la empresa y 346,19 euros del trabajador. En total, 560 euros.

Teniendo en cuenta que los trabajadores que tienen como sueldo el salario mínimo, 2,4 millones de empleados según Trabajo, las arcas públicas van a elevar su recaudación gracias a esta decisión de Montero en 1.344 millones de euros al año. Otros 1.344 millones que no tendrán empresas y familias en sus bolsillos.

El Gobierno calcula que la no exención del IRPF afectará al 20% de los trabajadores que cobran el salario mínimo, unos 480.000. Eso significa que las arcas públicas aumentarían sus ingresos en casi 270 millones de euros.

El PP ha pedido al Gobierno que deje de «hacer caja» con los más desfavorecidos y le ha exigido que eleve el mínimo exento para hacer la declaración de la renta un 4,4% para adecuarlo al salario mínimo.

Además del PP, también el partido de Yolanda Díaz ha pedido a Montero que rectifique. Díaz ha señalado que nadie del Gobierno le ha comunicado la decisión de Hacienda antes de hacerlo público este martes y que no se ha debatido en el Consejo. Díaz ha criticado que el Ejecutivo haya hecho un regalo fiscal a los rentistas y en cambio se haga tributar a los que menos cobran. «Soy partidaria de la justicia fiscal, que debe empezar por arriba», ha dicho.

«Es atacar a las clases trabajadoras, a las personas vulnerables y a las mujeres trabajadoras de este país», ha protestado su portavoz, Verónica Barbero, este martes en rueda de prensa. Barbero ha explicado que la subida del salario mínimo siempre ha ido acompañada de una exención en la cantidad correspondiente del IRPF.

De no rectificar Hacienda en su decisión, Barbero ha explicado que la medida no pasaría por el Congreso, pues la legislación actual no establece la nueva actualización de los tramos del IRPF. «Realmente la Ley del IRPF actualmente recoge unos mínimos que están referidos al SMI del año pasado. Esto no viene al Congreso. Es decir, es algo que simplemente con no reformarlo se queda tal cual está», ha explicado la portavoz.

En este escenario, fuentes de Sumar aseguran que el grupo ya está estudiando introducir alguna enmienda en alguna ley en tramitación para modificar la legislación, un asunto en el que el PP también está de acuerdo.