Yolanda Díaz impide que comunistas críticos con ella entren en la presentación de Sumar en Barcelona

Yolanda Díaz no es lo que parece. La cara amable de la izquierda ha prohibido la entrada a un acto de la plataforma cívica «Sumar» a un grupo de jóvenes pertenecientes al partido Frente Obrero, ampliamente conocido por su activa militancia en la izquierda política. «¿Por qué no cumplimos el derecho de admisión?» preguntaba una joven en la entrada del mitin. «Porque no lo cumplís y ya está» le respondía sin darle explicaciones una persona de seguridad.

Ahora bien, tras las quejas de los jóvenes vetados finalmente el personal de seguridad les daba una vaga explicación: «Ya sabéis porque no podéis pasar». Es decir, el personal de la puerta les impidieron la entrada por el simple motivo de pertenecer a otra organización política que es conocida por escrachar a políticos de la izquierda woke. Sin embargo, este comportamiento no cuadra con la idea de entendimiento ciudadano y de respeto entre partidos que defiende Sumar y Yolanda Díaz.

Finalmente, a pesar de que algunas personas se quedaron sin asistir al acto por el veto de Sumar varios militantes de Frente Obrero si consiguieron acceder y recriminarle a Yolanda Díaz el despido de uno de sus compañeros en Valencia. Hace un par de meses un militante de este partido fue despedido de su trabajo, que dependía de la Generalitat Valenciana, después de hacerle un escrache a la ministra.

El Frente Obrero es famoso por hacer protestas y escraches a líderes de partidos que están en el Congreso de los Diputados, siendo famoso el escrache a Pablo Iglesias en la Universidad Complutense de Madrid donde le calificaron de «vende obreros» y los diversos realizados a Yolanda Díaz en Sabadell y en Valencia hace pocas semanas. Además, también se hicieron virales con sus polémicas marquesinas de Valencia, que incluían mensajes como: “El sexo biológico existe. La miseria de los trabajadores también.” denunciando la política del Ayuntamiento de Valencia.

Esta organización también le hizo un escrache a la alcaldesa de Barcelona Ada Colau donde le reprocharon que no estaba frenando los desahucios en la

ciudad condal. «Os habéis dedicado a llegar al poder y no habéis hecho absolutamente nada», recriminaba un joven del Frente Obrero a la líder podemita.

Asimismo, su presidente, Roberto Vaquero, es conocido en redes por sus críticas hacia la izquierda progresista. En este sentido, ha cargado contra Iñigo Errejón cuando dijo que cada vez que le vé se imagina al vicepresidente de EEUU dando su «monserga». «¡Son lo más sistémico que hay!». También ha criticado las palabras de la secretario de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pam cuando se rió de la excarcelación de violadores. «Lo que nos cuestan a todos sus monólogos riéndose de las desgracias ajenas», dijo Vaquero a través de sus redes sociales adjuntando una imagen con el sueldo de la secretaria de Estado.