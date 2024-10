Vox respaldará una moción de censura del PP aunque la apoye Junts «si es para convocar elecciones»

Vox reclama al PP de Alberto Núñez Feijóo una moción de censura inmediata para desalojar a Pedro Sánchez del poder. La formación admite que estudiaria positivamente apoyarla siempre y cuando su objetivo final sea la convocatoria de elecciones, y asume que eso podría hacer coincidir el sentido del voto con fuerzas separatistas, como Junts. Algo que, recuerdan, «ya ha ocurrido otras veces» pero que desvinculan de cualquier tipo de acuerdo o pacto.

A pesar de su negativa a formar pactos con partidos independentistas, el partido liderado por Santiago Abascal no descarta que otras fuerzas políticas, incluidas las independentistas como Junts, apoyen la moción si se comparte el propósito de forzar la salida de Sánchez. Eso, explican desde la formación, no implicaría saltarse su política de no negociar ni pactar nada con separatistas. «Ese papel, en todo caso, le correspondería al PP», indican.

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha señalado que su partido no participará en ningún acuerdo que incluya a fuerzas separatistas, pero está abierto a considerar cualquier moción que promueva el PP, dependiendo de los términos y de los apoyos que reciba.

La prioridad de Vox es la convocatoria inmediata de elecciones, lo que llevaría al fin del mandato de Pedro Sánchez. De esa forma, Vox apuntala su estrategia de buscar la salida del actual Ejecutivo sin comprometer sus principios sobre no pactar nada con el separatismo.

Además, Garriga ha recordado que Vox está presente en «todas las ofensivas judiciales» contra Sánchez y su Gobierno, «una trama de delitos gravísimos, como tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal. Con más de 30 personas vinculadas», ha recordado.

«Vox lleva mucho tiempo liderando esta ofensiva, ya decíamos que Sánchez no tenía límite», ha señalado Garriga, que ha incidido también en la presencia de Vox en la manifestación contra el Gobierno del próximo domingo. «Nos vamos a adherir a esa convocatoria de la sociedad civil que va a salir a la calle el 20 de octubre en Plaza de Castilla», ha indicado. «Mientras mueven lingotes de oro y rescates, los españoles son abandonados».

Vivienda

gnacio Garriga, secretario general de Vox, criticó duramente la participación de líderes socialistas en las manifestaciones del pasado domingo en defensa de una vivienda digna, calificándola de «bochorno». Según Garriga, la presencia de estos dirigentes es un intento del Gobierno de «tapar su corrupción» al salir a las calles en lugar de solucionar el problema desde el poder.

En una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox, Garriga destacó la necesidad de liberar suelo para construir viviendas y abogó por una política que fomente una «sociedad de propietarios». Vox propone eliminar lo que considera «regulaciones excesivas» en el sector inmobiliario, suprimir el impuesto a la compra de vivienda y promover la construcción de vivienda social, aunque el partido insiste en que dicha vivienda debe ser destinada prioritariamente a «personas españolas».

Garriga también acusó al PSOE de ser «el principal enemigo» de los ciudadanos que buscan adquirir una vivienda y desarrollar un proyecto familiar. Vox continúa defendiendo una política de vivienda enfocada en reducir la intervención estatal y facilitar el acceso a la propiedad.