Vox denuncia empadronamientos de inmigrantes ilegales en municipios de Murcia: «Es un coladero»

Vox ha registrado este martes en todos los municipios de la Región de Murcia una solicitud formal de información para conocer si los diferentes ayuntamientos están empadronando a inmigrantes ilegales. Así lo ha denunciado el presidente del partido en la región, José Ángel Antelo, que ha culpado al PSOE y al Partido popular de esta situación, señalando que la regularización masiva de la inmigración ilegal se ha convertido en un «auténtico coladero».

Antelo, acompañado por Antonio Martínez Sánchez, vicealcalde de Molina de Segura y responsable de Intermunicipal de Vox Murcia, y por Pablo Alberto Ruiz, concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad de Vox en Las Torres de Cotillas, tras detectarse en este municipio un posible fraude en empadronamientos.

Antelo ha recordado que «la propia ley establece que el empadronamiento solo puede realizarse en lugares que reúnan condiciones de habitabilidad, algo que evidentemente no cumple una comisaría de Policía Local ni una biblioteca municipal».

En este sentido, ha señalado directamente al Partido Socialista y al Partido Popular como responsables de estas prácticas: «PSOE y PP están llevando a cabo una regularización masiva de la inmigración ilegal a través de la Ley del Arraigo, una norma aprobada por el Partido Popular que se ha convertido en un auténtico coladero».

«Desde Vox queremos saber toda la información. Nuestros servicios jurídicos actuarán en consecuencia cuando tengamos los datos, pero hay algo muy claro: donde está Vox no se colabora con la inmigración ilegal, y si se colabora es porque Vox ya no está», ha subrayado Antelo, recordando su etapa como vicepresidente del Gobierno regional.

A renglón seguido, ha advertido de que empadronar inmigrantes ilegales en instalaciones públicas supone «colaborar directamente con la inmigración ilegal, ya que una vez empadronados acceden a ayudas sociales que muchos españoles no tienen, especialmente en una región con rentas y pensiones entre las más bajas de España».

Asimismo, Antelo ha relacionado estas políticas con el aumento de la inseguridad: «La Región de Murcia ha cerrado 2025 como el año más violento de su historia, y gran parte de esta responsabilidad recae directamente en PSOE y PP, por llamar, financiar y facilitar la regularización de la inmigración ilegal».

Finalmente, ha denunciado que estas actuaciones «favorecen a las mafias que trafican con seres humanos, convierten el Mediterráneo en un cementerio y degradan barrios históricos, hasta el punto de que algunos ya son señalados en medios nacionales como el Bronx, como ocurre con el barrio del Carmen».