Vidal-Cuadras ovacionado por cientos de manifestantes ante la sede del PSOE en Zaragoza

Este jueves, en la manifestación ante la sede el PSOE de Zaragoza, varios cientos de personas han dedicado una gran ovación a Alejo Vidal-Quadras, tras haber sufrido un atentado que casi le cuesta la vida este mediodía, cuando un motorista le ha disparado un tiro a bocajarro en la cara, a la altura de la mandíbula, en la calle Núñez de Balboa en Madrid.

Los emotivos aplausos por los más de 300 asistentes, se han producido al inicio de la concentración, tras las palabras del presidente provincial de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, quien ha acudido junto con varios miembros del Vox, secundando la manifestación ante la sede del PSOE en la capital aragonesa: «Todo nuestro reconocimiento y nuestro apoyo a él y a su familia».

Así mismo, Julio Calvo, como portavoz del grupo municipal, ha reivindicado a los micrófonos de OKDIARIO el motivo por el cual Vox no ha apoyado la declaración institucional que proponía el PSOE esta tarde: «Una declaración institucional que no condene todos los actos de violencia también los que sufre Vox, o el atentado a Vidal-Quadras esta mañana, no tiene sentido hoy en día».

Otro de los presentes del partido, ha sido el portavoz en las Cortes, Santiago Morón, quien ha denunciado la grave situación ante la sede del PSOE en Zaragoza, como respaldo de su partido a todas las manifestaciones pacíficas que se convoquen: «Como veníamos anunciando, el golpe se ha consumado y Pedro Sánchez, para permanecer en la poltrona, ha vendido España y ha traicionado los intereses de todos los españoles». «Ya se puede decir que no va a ver separación de poderes ni Estado de Derecho, lo cual nos asemeja a una dictadura, pero vamos a defender España hasta las últimas consecuencias», ha añadido.

Unas 300 personas ante la sede del PSOE en Zaragoza

Tras el anuncio del pacto entre PSOE y Puigdemont, este jueves, unas 300 personas se han reunido, en el cuarto día de manifestaciones consecutivas que están teniendo lugar ante la sede del PSOE en Zaragoza, simultáneamente con el resto de ciudades españolas.

Los zaragozanos de forma pacífica han permanecido más de una hora ante la sede socialista. En los rostros de los indignados se podía leer la consumación de la traición del presidente en funciones, Pedro Sánchez, al Estado de Derecho: «La ciudadanía tiene que salir a la calle unida. Tiene que darse cuenta que Pedro Sánchez nos quiere divididos para vencer», ha expresado uno de ellos.

Así como la indignación de la criminalización de las protestas: «Las personas que estamos aquí pacíficamente no nos sacan», decía una señora, «solo se centran en unos actos».

El espíritu, de otros días, algo más alegre, no se ha atisbado en esta tarde de protestas, cuyos cánticos han sido firmes tras el anuncio del pacto entre PSOE y los independentistas catalanes: «¡Estamos hasta los huevos!», «¡Si eres socialista, eres un golpista!», «¡Si tienes cojones, convoca elecciones!», «¡Socialistas, golpistas, terroristas!», «¡¿En qué puticlub lo vais a celebrar?!», «¡España es cristiana, y no musulmana!».

El dispositivo policial que ha acordonado la sede ha sido diferente que en las dos anteriores ocasiones. Este jueves no estaban los antidisturbios ante la sede, y los agentes de la policía nacional iban ataviados con su uniforme tradicional. De hecho, un detalle que muestra que los ciudadanos que acuden a estas protestas no van a asaltar la sede del PSOE de Zaragoza, sino a protestar ante ella, se evidencia que, hasta casi el final de la convocatoria, los manifestantes han permanecido cortando el tráfico, pero a metros de distancia de dicha sede sin que ningún agente de las Fuerzas y Seguridad del Estado les impidiese acercarse más al portal.

Ha habido momentos de ruido atronador, pero la agitación por la oposición ante la gravedad de la situación que atraviesa España, ha contrastado en ocasiones con el silencio. La gente ante los micrófonos ha manifestado su «miedo» a que España se convierta en el socialismo venezolano: «Lo que ha pasado hoy es vergonzoso, atentando contra Vidal-Quadras, y la firma de hoy quiere decir que España va hacia abajo. Esto va a ser Venezuela, pura y dura. Y si no lo paramos al tiempo».