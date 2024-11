La versión íntegra del comisionista Víctor De Aldama ante el juez por la ‘Trama Koldo’

Víctor de Aldama, cerebro de la trama Koldo, ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional ante el juez Ismael Moreno, instructor del caso. El empresario, en prisión desde el pasado 10 de octubre por el fraude de los hidrocarburos, ha señalado a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y a varios miembros del Ejecutivo. Aldama ha asegurado que acudió al mitín donde coincidió junto al presidente, hecho que desveló OKDIARIO, a petición del propio Sánchez. El comisionista también ha asegurado que pagó 15.000 euros a Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista, y que Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, le pidió 50.000 euros de comisión por una venta de mascarillas cuando era presidente del Gobierno de Canarias.

Aldama, que ya había amenazado con tirar de la manta, ha asegurado que cuando se reunió con Sánchez en el mitin de La Latina, el presidente le dio las gracias por «las gestiones». El empresario también ha vinculado con las mordidas a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex número 2 del Partido Socialista, y a Koldo García, ex asesor de Ábalos. Además, ha asegurado que varios dirigen

Aldama ha sido puesto en libertad la noche de este jueves, horas después de su declaración. El empresario estaba en prisión por orden del juez Santiago Pedraz por el fraude de 180 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos. Aquí pueden ver la declaración íntegra de Víctor de Aldama ante el juez del caso Koldo.