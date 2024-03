Una venezolana en huelga de hambre por no poder votar desde España: «¿De qué lado está el Gobierno?»

Se llama Lorena Lima, tiene 28 años y ya va por su cuarto día de huelga de hambre. Hace ya siete años que no pisa Venezuela por la gran represión que vive el país. El próximo 28 de julio es la fecha en la que todos los venezolanos serán llamados a las urnas para elegir al próximo presidente –que se encargará de dirigir el país hasta 2031– el problema reside en que a los 6 millones de venezolanos que actualmente viven fuera no se les está facilitando su derecho a voto, ya que el Registro Electoral debería estar abierto desde el pasado 18 de marzo y todavía está cerrado.

La joven se encuentra frente al consulado de Venezuela en Madrid, cerca de la parroquia Santa Teresa y fue a través de su cuenta de X donde anunció su protesta pidiendo además a los venezolanos migrantes que difundieran el mensaje. Allí, frente a las puertas de la iglesia, ha atendido a OKDIARIO donde ha dejado claro su mensaje: «Ellos saben perfectamente que no queremos el régimen que existe en Venezuela y por eso no nos están dejando votar» argumenta. Lorena exige también que el Gobierno español les escuche y les ayude: «Si no lo hace, ¿de qué lado están?» explicaba al micro de OKDIARIO indignada.

Este lunes 25 de marzo ha sido recibida por el consulado de Venezuela en Madrid, pero por lo que cuenta la joven, no le ha sido de gran ayuda. «Todos sabemos qué es el chavismo y por eso aprovecho este micro para que no digan que estoy desinformando» afirma. Dice que desde el consulado no le han ofrecido ninguna ayuda –al revés– siente que son palabras huecas que van a quedar en el aire. «Me han dicho que si soy consciente de cuáles son los requisitos y que van a pedir que una persona tenga que estar tres años fuera del país para que pueda votar» dice. Eso, según Lorena, es todavía más injusto: «Van a conseguir que llegue la fecha de las elecciones y los millones de personas que no estamos en el país, nos quedemos sin votar».

Ella no es la única. Durante toda la mañana, se han pasado por el consulado, cientos de venezolanos pidiendo explicaciones. «Queremos votar de manera libre y tener una democracia como en España» relata a este periódico Jesús Adolfo Grobo, quien está intentando traer a sus dos hijas de Venezuela para proporcionarles una vida mejor. A pesar del miedo que sienten muchos de ellos, Grobo ha sido claro con este medio de comunicación: «Siento que existe una gran similitud entre el Gobierno español y el venezolano» decía tajantemente.

Derecho al voto

La joven justifica su protesta afirmando que el derecho al voto es fundamental en toda nación democrática, y acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de intentar limitarlo. El proceso de actualización del Registro Electoral debió comenzar el 18 de marzo y se espera que finalice el 16 de abril, pero por el momento se está retrasado.

Tanto venezolanos dentro del país como en el extranjero han denunciado irregularidades y obstáculos impuestos por el Gobierno de Nicolás Maduro para dificultar la actualización de datos. Lorena Lima ha enfatizado que a pesar de estar lejos de su familia –lleva 7 años sin pisar Venezuela– sabe perfectamente la represión que existe en el país. «He visto los precios de alimentos inasumibles, cómo han entrado en casas de gente humilde y cómo nos han querido coartar nuestros derechos» decía indignada.