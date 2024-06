Se vende en Cataluña y sus efectos son desconocidos: cuidado con la nueva droga que ya está en las calles

Una nueva droga ha sido detectada en Barcelona durante un festival de música y las autoridades ya han puesto en alerta a la población por sus efectos desconocidos para la salud. La sustancia en cuestión se denomina clefedrona o 4-CMC y produce consecuencias similares al éxtasis. Apareció en Europa en el año 2014 y desde 2021 está fiscalizada a nivel internacional. Puede producir efectos negativos a largo plazo y por ello no se recomienda su consumo. Fue descubierta en un análisis realizado por Energy Control, la institución que lucha contra el consumo de estupefacientes en España.

Un hecho sucedido durante el festival de música Primavera Sound, que tuvo lugar entre el pasado 29 de mayo y 2 de junio en el parque del Forum de Barcelona, ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de Cataluña. Una persona se acercó al puesto de Energy Control durante la celebración del festival con una droga nueva que antes no había sido puesta en circulación la Ciudad Condal.

La droga en formato de pastilla rosa había sido vendida como MDMA pero tras ser verificada en un control se descubrió que se trataba de la clefedrona o también conocida como 4-CMC, una sustancia psicoestimulante que produce consecuencias similares al éxtasis. Pese a que tiene una gran relación con esta droga, los efectos que produce en la salud son desconocidos y por ello se ha puesto en alerta a la población de los peligros que puede desempeñar consumir esta sustancia, principalmente a largo plazo.

La nueva droga en Cataluña

La clefedrona o 4-CMC fue descubierta durante el Primavera Sound por Energy Control. Esta institución con delegaciones en la mayoría de comunidades autónomas se dedica a la reducción de riesgos en el consumo de drogas, con el objetivo de brindar información a los consumidores para lograr que sea seguro y responsable.

Por ello, esta institución ha puesto en alerta a la población sobre la nueva droga de Cataluña que se consume vía oral y nasal y que a corto plazo tendría consecuencias similares al éxtasis. Es decir, después de su consumo podría producir insomnio, ansiedad, pulso cardíaco elevado y una presión sanguínea elevada. Se desconocen los efectos que podría tener a largo plazo por ello se está poniendo en aviso a los posibles consumidores.

«El éxtasis lo han probado millones de personas, estas sustancias no. Lo recomendable no es hacer de conejillos de india. Hemos detectado un incremento de la sensibilidad capilar, alergias y problemas a nivel circulatorio», confirmó la responsable del Área de Análisis e Internacional de Energy Control, Mireia Ventura. La representante de la institución de Cataluña también dejó claro que no es recomendable mezclar esta droga con otras sustancias y que las reacciones pueden ser desconocidas.

Esta droga entró en circulación en Europa el pasado año 2014 y está fiscalizada a nivel internacional desde 2021. Ahora, en 2024, parece que se ha vuelto a poner en circulación en Barcelona, que ha sido la primera ciudad en la que ha sido vista en un festival de música a gran escala celebrado los primeros días de junio.

Así es la clefedrona o o 4-CMC

«La 4-CMC (también conocida como clefedrona o 4-clorometcatinona) es un psicoestimulante de la familia de las catinonas que ha aparecido recientemente en el mercado de las NPSs, especialmente en Europa. Apareció por primera vez en el mercado en 2014, junto con su isómero la 3-CMC, y fue fiscalizada a nivel internacional en el 2020», informa Energy Control a través de su página web oficial que también deja claro que «esta sustancia se incluyó en la Lista II de la Convención sobre sustancias psicotrópicas de 1971».

Como informa esta institución, la 4-CMC por vía oral tiene «efectos deseados son similares a los de otras catinonas, y reminiscentes de la MDMA: euforia, incremento de energía, sociabilidad y sexualidad, alucinaciones visuales y auditivas, efectos empatógenos». Por su parte, a través de vía nasal «los efectos son principalmente estimulantes, recordando a los de la anfetamina».

«La duración total suele ser entre 2 y 4 horas. Puede tardar unos 20-60 minutos en hacer efecto. Los efectos son más cortos si se esnifa y comienzan a los 2-3 minutos», informa Energy Control sobre la nueva droga que ha sido puesta en circulación en Cataluña y que tiene en alerta a la población. Con el objetivo de que no pueda tener ningún efecto perjudicial para ningún consumidor, esta institución ha querido hacer público este nuevo descubrimiento con el objetivo de minimizar riesgos.