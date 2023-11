Primavera Sound 2024 lanza su enorme cartel con 150 nombres y Lana del Rey a la cabeza

El Primavera Sound 2024 ya calienta motores meses antes de comenzar y demuestra que lo tiene todo bien atado. Después del fiasco de la edición madrileña, el festival ha anunciado 150 nombres del tirón para sacar músculo y demostrar que aquello solo fue un tropiezo. Entre ellos, destacan cabezas de cartel como Lana del Rey -una de sus musas- y grandes bandas de rock e indie como Pulp, The National y Vampire Weekend.

Esta edición número 22 sigue siendo paritaria, una práctica que ya comenzó en el año 2019 y que se mantiene. Tanto que la propia organización ha dejado claro que un 42,36 % de los artistas y grupos están formados solo por mujeres, y otro 42,36 % solo por hombres. Para mantener la igualdad, el porcetanje de proyectos formados por hombres y mujeres suma el 15,28 % del cartel.

Ante esta avanlancha de nombres y confirmaciones, hay que destacar algunas de las más conocidas dentro del circuito alternativo. Lana del Rey, SZA, FKA Twigs son algunas de las mujeres que destacan entre las internacionales. Mención aparte merece la dj y productora Peggy Gou, que llegará coronada como la gran reina de la música electrónica tras su viral Nanana y su colaboración reciente con Lenny Kravitz en el tema I believe in love again.

Pero ahí no acaba, porque los grandes grupos de rock e indie capaces de llenar grandes recintos no podían faltar en el Primavera Sound 2024. Pulp o Vampire Weekend volverá a una Barcelona a la que seguro que ya tienen como una segunda casa. Las guitarras no acaban con ellos, ya que también estarán figuras com The National o Deftones, entre otros.

To be played on repeat 🔁 Fan sale tickets available November 23rd at 11:00H (CET), registration open on our website until November 22nd at 23:59H (CET).

General on-sale available from Friday at 11:00H (CET).

__ Fan sale de abonos disponible el 23 de noviembre a las 11:00H… pic.twitter.com/HqH1uZhOpq — Primavera Sound (@Primavera_Sound) November 21, 2023

Otros mitos de la escena como son Phoenix serán el gran atractivo del día 29 de mayo, que tendrá entrada gratuita. Muchos de los asistentes podrán comprobrar como Keanu Reeves se sube al escenario para tocar el bajo con su banda Dogstar, que se ha reunido tras 20 años de parón.

Entre todos hay que rebuscar para encontrar nombres españoles como los de Rels B, La Zowi, Mujeres o Stella Maris, el grupo creado especialmente para la serie La Mesías de Los Javis, y en el que se encuentra Amaia.

Entre la avanlancha latina de género urbano también hay nombres como Milo J, uno de los cantantes del momento que cuenta con tan solo 17 años. Tampoco faltará la electrónica, uno de los habituales platos fuertes del Primavera Sound desde que comenzó. Justice, Disclosure, The Blessed Madonna y la incombustible Roisin Murphy también están confirmados.