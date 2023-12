El próximo 10 de febrero se celebrará en Valladolid la gala de los Premios Goya 2024. Este lunes ha tenido lugar el encuentro de los nominados en Madrid y varios de ellos han abierto las puertas de la 38ª edición a los políticos de Vox, a quienes han invitado a asistir.

David Trueba, nominado a Mejor Dirección y a Mejor Película por Saben aquell, ha defendido la presencia de políticos de Vox en la gala de los Goya porque «les han salido los números para gobernar». El director ha asegurado que no tendría «problemas» si la formación de Santiago Abascal decidiera acudir: «Yo soy una persona muy institucional, no tengo problemas con nada de eso. Los representantes están elegidos por el pueblo, están elegidos por la gente, y son los que han hecho la coalición. Les han salido los números y me parece totalmente legítimo», ha declarado acerca de la posible presencia de Vox en los próximos Premios Goya.

«Tienen que ir. Igual les gusta y de repente se calientan con esto del cine y entienden que no somos una especie de colectivo de descerebrados. Esto es una industria», ha declarado igualmente Isabel Coixet, nominada a Mejor Película y Mejor Dirección por Un amor. A ellos se ha sumado también Laia Costa, nominada a Mejor Actriz Protagonista, que ha asegurado que la cultura «es un bien muy preciado, necesario y educacional», por lo que «todos deberíamos estar».

Rigoberta Baldini, cantante nominada a Mejor canción original por su tema en la película Te estoy amando locamente, se ha posicionado de la misma manera que Coixet: «Si vienen seguro que ayudará a que comprendan más al gremio. Entonces, ojalá vengan», ha manifestado.

Al evento celebrado en la capital han acudido, además de los ya mencionados y tal y como han informado desde la Academia de Cine, otras personalidades como José Coronado, Hugo Silva, o Juan Antonio Bayona, entre otros.