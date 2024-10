Vargas Llosa sobre el control que Sánchez quiere ejercer en la prensa: «Es un peligro real»

Durante una rueda de prensa, para explicar el programa de actividades de la de la Jornada Anual de la Cátedra Vargas Llosa, el escritor ha continuado explicando que actualmente la política empieza a meterse «más de la cuenta» en el periodismo con distintos pretextos a ambos lados del atlántico. Algunos de ellos, ha aclarado, «no son malos». «A quien le agrada el nivel de virulencia que vemos en las redes o el nivel de crispación que las redes difunden, a quien le agrada el nivel de violencia verbal que vemos», ha dicho.

Ahora bien, ante este problema Vargas Llosa ha señalado que las políticas que se están proponiendo en España y en América no son la solución adecuada. «Lo que se propone es extremadamente peligroso porque supone agravar el problema», ha afirmado.

«Es una dirección peligrosa y conduce a un nivel de control y de censura de los medios que evidentemente perjudicaría a lo que todos practicamos, porque todos practicamos el periodismo, y defendemos que es la libertad de expresión», ha denunciado.

Asimismo ha argumentado que el periodismo está viajando hacia un cambio de modelo que «todavía no está del todo perfilado» y que está contribuyendo a engrandecer el problema de la censura a través de la digitalización de la información. «Estamos ante un modelo que todavía está en formación y que no está del todo perfilado. Esa transición en sí misma es un desafío muy importante para la prensa porque los medios de prestigio están perdiendo lectores, están viendo sus economías resentirse y están surgiendo competencias que tienen mucho que ver con el mundo de las redes sociales donde no siempre hay el nivel de prolijidad y de seriedad en la búsqueda de información y en la difusión de la información», ha puntualizado a la vez que ha insistido que la solución a esto no pasa por el control de los medios de comunicación desde la política.

La Cátedra Vargas Llosa, fundada en octubre de 2011 en Madrid, nace con el propósito de fomentar el estudio de la literatura, potenciar el interés por la lectura y la escritura, apoyar la nueva creación literaria iberoamericana, analizar y «promover las ideas de nuestro tiempo enfocadas en la cultura de la libertad» y desarrollar modelos de innovación para la educación, la investigación y la difusión científica y cultural, además de difundir la obra de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de literatura 2010.

Ahora, ésta iniciativa cultural del escritor peruano se encuentra en plena expansión por América y España y celebra tres grandes novedades para el año 2025:

El Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, dotado con 100.000 dólares, que por primera vez en su historia se celebrará en España, concretamente en Extremadura. Estamos muy contentos de poder continuar con este proyecto que reune a los principales creadores de habla hispana. Se cierra con la entrega del principal premio de la cátedra.

El Primer Festival de Literatura Juvenil de Madrid, que tendrá lugar en septiembre de 2025. Este festival, organizado en colaboración con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, se enfocará en conectar a jóvenes lectores de entre 11 y 18 años con sus autores favoritos.

El Festival «Escribidores», cuya cuarta edición se celebrará del 5 al 8 de febrero de 2025. Este festival tiene por epicentro la ciudad de Málaga y actividades en diversas provincias de Andalucía. Durante cuatro días, escritores de renombre como Mario Vargas Llosa, Richard Ford, Mircea Cartarescu, Isabel Allende y Joyce Carol Oates, entre otros. La Cátedra Vargas Llosa también tiene planes de ampliar sus actividades a América Latina, con eventos programados en México, Argentina, y Perú para los próximos meses. Esta expansión busca reforzar el intercambio cultural y literario entre ambos lados del Atlántico, promoviendo la literatura y la defensa de la libertad de expresión en todo el ámbito hispanohablante.

El escritor hispanoperuano, hijo del Premio Nobel de literatura, ha presentado este jueves en Madrid la cátedra literaria que lleva el nombre de su padre junto al director general de la Fundación Internacional por la Libertad,. Allí ha defendido la libertad de prensa y ha advertido sobre el interés que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez por controlar los medios de comunicación. «Es un peligro real», ha asegurado en respuesta a una pregunta de OKDIARIO sobre el futuro del periodismo en España y América.