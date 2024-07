Ultimátum de 4 comunidades a Ribera: o rectifica o irán a la UE por incumplir la directiva del agua

La Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia han enviado una carta a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que advierten muy seriamente que si no rectifica su política hídrica y más concretamente la tocante al Plan de Demarcación del Tajo y las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura están dispuestos a dirigirse a instancias comunitarias. O, lo que es lo mismo, a la Unión Europea, «ante el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua» por parte de su propio Ministerio. Así, se desprende de la citada carta enviada por esas cuatro comunidades a la propia Teresa Ribera, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

La Directiva Marco del Agua es una norma del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea que establece un marco de actuación comunitario en el ámbito de las políticas de agua.

Madrid, Valencia, Andalucía y Murcia consideran que el Ministerio de Teresa Ribera no está cumpliendo con esa norma. Y si bien le ofrecen la posibilidad de rectificar, le advierten en esa carta que están dispuestos a acudir a las instancias correspondientes para hacer valer sus derechos en unos territorios que suman 22 millones de habitantes.

«Lamentable situación actual»

En concreto, en la parte esencial de ese documento, las cuatro comunidades firmantes sostienen que es «responsabilidad» del Ministerio de Teresa Ribera «por acción u omisión», haber dado lugar «a la lamentable situación actual».

De esa «lamentable» situación destacan la existencia de planes «incompatibles entre sí», con «un grave cuestionamiento de la legislación nacional sin tener capacidad normativa para ello» y con unas «presuntas» alternativas compensatorias que, aseguran, no estarán disponibles en 2027 y que «requieren importantísimas subvenciones de mera oportunidad política, inviables a medio y largo plazo, de dudosa legalidad e idoneidad ambiental» y, lo más importante: «Que no están contempladas en la planificación hidrológica recientemente aprobada».

Reprochan además a Ribera que siguen sin tener constancia de varias e importantes cuestiones, pero sí de que conllevará una reducción de 100 hectómetros cúbicos anuales de envíos «a las zonas más necesitadas», así como «modificaciones concesionales relevantes para el consumo».

Dispuestos a acudir a instancias comunitarias

Una situación que, según explican, les hace «reafirmar» su voluntad de agotar los recursos interpuestos vía judicial, «acudiendo si fuese necesario a instancias comunitarias ante el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua por parte del Ministerio».

Ya que a juicio de las Comunidades firmantes el Ministerio de Teresa Ribera «no ha promovido la obligada concertación, no ha ponderado las circunstancias concurrentes, no ha valorado los costes desproporcionados incurridos, no ha asegurado la coordinación de los programas de medidas de los planes y no ha previsto la posibilidad, en su caso, de las excepciones contempladas en la normativa europea».

No obstante, Madrid, Valencia, Andalucía y Murcia ofrecen de nuevo a Teresa Ribera la posibilidad de realizar «un trabajo técnico conjunto» para el desarrollo de las nuevas normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, pese a que esa solicitud ya les fue rechazada.

La carta ha sido elaborada en la denominada Cumbre de Murcia, el marco en que se ha visualizado una suma de territorios con una estrategia común en materia de agua y más concretamente en lo tocante al citado Trasvase Tajo-Segura.