Los internautas no pierden ocasión para dejar retratado al presidente del Gobierno. Una vez más Pedro Sánchez ha sido objeto de las finas críticas de los usuarios de las redes sociales. Esta vez por las fotografías y el vídeo que han facilitado los servicios de prensa del Palacio de La Moncloa mientras el jefe del Ejecutivo mantenía contactos al más alto nivel con mandatarios internacionales por la crisis internacional abierta entre Rusia y Ucrania.

Los habituales de la Red han hecho un derroche de imaginación y creatividad para dar su particular visión de un presidente que se caracteriza por el cuidado de su imagen personal al máximo. Pedro Sánchez, desde su llegada al despacho noble del Palacio de La Moncloa no ha desaprovechado la ocasión para engrosar su álbum de fotografías oficiales en las situaciones más sorprendentes.

Algunos internautas han sacado punta a que Pedro Sánchez en una fotografía aparece escribiendo con un bolígrafo en la mano derecha y en otra instantánea lo hace con la mano izquierda. ¿Es el presidente del Ejecutivo ambidiestro o simplemente estamos ante un posado forzado? Cabe la seria posibilidad de que el también líder del PSOE, conocedor de cómo funciona una sesión de fotos, adoptara diferentes posturas para, posteriormente, elegir las mejores instantáneas para el reportaje oficial.

Moncloa ha publicado imágenes de Sánchez con morritos mediando en la crisis de Ucrania.

Los rusos están temblando… pic.twitter.com/pZAvNnaifa — Carlitos de España (Nuevo) (@spain_charly) January 22, 2022

Pedro Sánchez le pone morritos al teléfono. Seguramente no estuvieran ni llamándole, pero el hombre tiene necesidad de hacerse la foto. pic.twitter.com/k1X2cMIY2a — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) January 22, 2022

«Moncloa ha publicado imágenes de Sánchez con morritos mediando en la crisis de Ucrania. Los rusos están temblando…», comenta un tuitero llamado Carlos. «Tengo dudas de si siento más vergüenza ajena que rechazo hacia Sánchez», apostilla otro.

Lo que en realidad hacía Pedro Sánchez. pic.twitter.com/OJaMdQsWrU — Mr. HAL➰ (@OnlyHAL2) January 22, 2022

– Hola Sanchez?

– Si

– Somos los lideres Europeos, queríamos dos Margarita, una con Peperoni , tres con Jamon York y 6 de 4 quesos !

. pic.twitter.com/EIZif98NBH — Arsenico 🇪🇸 🇨🇭 🈷️🈵🈷️ (@Arsenico_bis) January 22, 2022

«Sánchez estaba taaaaaaan preocupado por la situación de Ucrania, que cogió el Falcon y se fue a dar un mitin a Gijón, con Adriana Lastra, luego se comió una fabada, volvió en Falcon a Moncloa y pidió que le sacaran 4 fotos fingiendo hablar con gente que ni le conoce…», puntualiza en redes otro crítico del presidente.

Peter recibe una llamada urgente: han nombrado Presidente de Eslovenia a alguien más guapo que él! Para evitar el fin de su hegemonía europea, envía a Eslovenia las tropas movilizadas en Ucrania, para que solucionen el problema- "Cuestión de belleza" (Beauty wars), sábado 16h A3 pic.twitter.com/Ene8MsMwFH — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) January 23, 2022

Algunos tuiteros rememoran la célebre escena del cómico español Miguel Gila con la frase «¿está el enemigo?, ¡que se ponga!». También otros bromean con que el book de Sánchez serviría para una película de sobremesa. «Peter recibe una llamada urgente: ¡han nombrado presidente de Eslovenia a alguien más guapo que él! Para evitar el fin de su hegemonía europea, envía a Eslovenia las tropas movilizadas en Ucrania, para que solucionen el problema: Cuestión de belleza (Beauty wars), sábado cuatro de la tarde», sería la sinopsis.

El gabinete de prensa del presidente del Gobierno, al enviar el reportaje, justificó que el líder del Ejecutivo estaba manteniendo contactos «con los representantes de las instituciones de la UE y con líderes europeos siguiendo muy de cerca la situación en Ucrania». «Es el momento de la diplomacia. Apostamos por la unidad, la distensión, el diálogo y la solidaridad con los socios y aliados para resolver la crisis con Rusia», afirmó en un comunicado la Secretaría de Estado de Comunicación.

Otros memes sobre las fotografías de Pedro Sánchez.

De nuevo, el equipo del presidente aprovecha una ocasión para realzar el perfil institucional del responsable del poder ejecutivo en España. Tras el famoso posado en el avión Falcon con gafas de sol, Moncloa insiste en su plan de hacer fotografías al líder del Gobierno central en escenas curiosas.

El autor de las fotografías en el Falcon de Sánchez junto a su hoy ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fue el entonces secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. En un curso de verano de la Universidad Complutense reconoció que no supo valorar las consecuencias de su difusión. «En mi ingenuidad jamás pensé que una foto del presidente iba a suscitar esa polvareda. Mi error fue mi candidez», detalló el ex alto cargo del Gobierno.

«Estábamos a punto de despegar, perdíamos la cobertura en minuto y medio, temía perder la comunicación durante un par de horas y las publiqué en Twitter. Estaba gestionando el perfil oficial ya que todavía no teníamos community manager», detalló Oliver. «Quería trasladar que estábamos trabajando. Yo fui el autor de las fotos del presidente con las gafas de sol y no, no reparé en el parecido con fotos de presidentes del pasado», justificó en relación a las acusaciones de imitar a Kennedy. «Nunca pensé que sería portada de algunos periódicos», confesó Oliver.