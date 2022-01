El gabinete de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado este sábado a los medios de comunicación fotografías del jefe del Ejecutivo mientras mantiene contactos «con los representantes de las instituciones de la UE y con líderes europeos siguiendo muy de cerca la situación en Ucrania». Se trata de varias fotografías y un vídeo donde aparece el también líder del PSOE con posados en plan seductor. En alguna de las instantáneas aparece poniendo morritos.

«Es el momento de la diplomacia. Apostamos por la unidad, la distensión, el diálogo y la solidaridad con los socios y aliados para resolver la crisis con Rusia», ha afirmado en un comunicado la Secretaria de Estado de Comunicación.

De nuevo, el equipo del presidente aprovecha una ocasión para realzar el perfil institucional del responsable del poder ejecutivo en España. Tras el célebre posado en el avión Falcon con gafas de sol, Moncloa persiste en su estrategia de hacer fotografías al líder del Gobierno central en situaciones curiosas.

El autor de las fotografías en el Falcon de Sánchez junto a su hoy ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fue el entonces secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. En un curso de verano de la Universidad Complutense admitió que no supo valorar las consecuencias de su publicación. «En mi ingenuidad jamás pensé que una foto del presidente iba a suscitar esa polvareda. Mi error fue mi candidez», desarrolló el ex alto cargo del Gobierno.

«Estábamos a punto de despegar, perdíamos la cobertura en minuto y medio, temía perder la comunicación durante un par de horas y las publiqué en Twitter. Había asumido la cuenta oficial porque aún no teníamos community manager», explicó Oliver. «Quería trasladar que estábamos trabajando. Yo fui el autor de las fotos del presidente con las gafas de sol y no, no reparé en el parecido con fotos de presidentes del pasado», justificó en relación a las acusaciones de imitar a Kennedy. «Nunca pensé sería portada de algunos periódicos», admitió Oliver.

Contactos

Tras varios días de perfil bajo de Sánchez en la crisis de Ucrania y Rusia, ahora entra en escena con esas fotografías y un mensaje en sus redes sociales. A las recientes conversaciones con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, los primeros ministros de Noruega y Reino Unido, Jonas Gahr Store y Boris Johnson, y la reunión con el canciller de Alemania, Olaf Scholzse, suman ahora, como traslada el Gobierno, los contactos de las últimas horas con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell.

Esta misma tarde, Pedro Sánchez ha conversado con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, y mañana con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Letonia, Arturs Krisjanis Karins. En los próximos días hablará con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, y la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, trató de defender que «España no se esconde» ante la crisis que enfrenta a Rusia y Ucrania. Además, remarcó que sigue habiendo margen para el diálogo para una desescalada que evite el conflicto.

Además, sostuvo que «en estos momentos de tanta tensión en el mundo por el Covid-19 y por la situación tan crítica que se vive en Ucrania, España no se esconde y el Gobierno actúa tal y como quieren los españoles». España «es un país que apuesta por el diálogo y la democracia», apostilló. Albares confesó que ante la actual crisis entre Rusia y Ucrania la comunidad internacional está «conteniendo la respiración» pero también insistió en su apuesta por «la diplomacia, el diálogo, la desescalada y la distensión».