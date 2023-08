Tezanos vulneró la Ley Electoral al ocultar al PP el rastreo del voto que hizo hasta el 23J

José Félix Tezanos no entregó al Partido Popular los resultados de la macroencuesta que realizó hasta la misma jornada de reflexión. Un sondeo inédito cuyo trabajo de campo se llevó a cabo entre el 13 y el 22 de julio -es decir, cuando ya no está permitido publicar ninguna encuesta- y cuyos resultados no se conocieron hasta este jueves. Según la Ley Electoral (LOREG), Tezanos debía entregar al PP «los resultados» de dicha encuesta «en el plazo de cuarenta y ocho horas desde la solicitud». El partido de Alberto Núñez Feijóo los solicitó el 21 de julio, pero no los recibió, según ha podido saber OKDIARIO.

Expresamente, la ley establece en su artículo 69.8 lo siguiente: «En el supuesto de que algún organismo dependiente de las Administraciones Públicas realice en período electoral encuestas sobre intención de voto, los resultados de las mismas, cuando así lo soliciten, deben ser puestos en conocimiento de las entidades políticas concurrentes a las elecciones en el ámbito territorial de la encuesta en el plazo de cuarenta y ocho horas desde la solicitud».

El 13 de julio, el CIS cumplió con el trámite de informar a la Junta Electoral Central (JEC) sobre la realización de esta encuesta a fin de que se lo comunicase a las formaciones políticas, según ha confirmado este periódico. Tras conocer que Tezanos realizaba el sondeo, los populares solicitaron sus resultados, para lo que el CIS disponía de un plazo de respuesta de 48 horas, es decir, hasta el mismo 23J. El organismo alegó ante la Junta Electoral que el estudio sería «remitido lo antes posible al partido político solicitante», tras finalizar las «actuaciones posteriores necesarias para la obtención de sus resultados».

Tezanos se volcó en ese sondeo, pese a que ya no podría ser difundido. El resultado fue, no obstante, un nuevo fracaso demoscópico del dirigente socialista, pues vaticinó que el PSOE ganaría las elecciones con el 28,3% de votos, frente al 24,8% del PP. Sumar sería tercero, con el 14,1% y Vox lograría el 9,4% de papeletas.

Encuesta

Lo más llamativo es que Tezanos reveló el resultado de la encuesta este jueves, en un contexto de gran incertidumbre para la gobernabilidad. Uno de los datos más destacados de las conclusiones es que Sánchez es, según el CIS, el favorito para ser presidente, con el 36% de los encuestados frente al 28,7% que apuestan por Feijóo, el ganador de las elecciones. Otro dato es que hasta un 51,6% de los españoles creían antes de las elecciones que Feijóo sería el nuevo inquilino de La Moncloa.

Los comicios, sin embargo, han dejado un escenario incierto. Desde Génova insisten a Sánchez con la propuesta de diálogo que el propio Feijóo trasladó al socialista el pasado domingo, a través de una carta en la que le instaba a trabajar para superar «el bloqueo». «España no se merece una situación ingobernable», remarcaba el líder del PP. Sánchez desdeñó esta propuesta emplazando a Feijóo a una reunión, como haría con el resto de formaciones políticas, una vez que el Rey designe candidato a la investidura y, en cualquier caso, después del 17 de agosto, cuando se constituyen las Cortes.

Tras esta oferta de diálogo, Sánchez difundió un vídeo en sus redes sociales en las que apostaba por construir una «mayoría amplia» con sus socios habituales para permanecer «cuatro años más» en La Moncloa. Un día después, el presidente en funciones se trasladó a Marruecos para iniciar unas vacaciones «privadas» que no tiene previsto finalizar hasta comienzos de la próxima semana.